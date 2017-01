Dos guàrdies civils al tinent d'alcalde de Gata: "Parla'ns en espanyol"

"Parla'ns en espanyol", va ser la resposta que el tinent d'alcalde de Gata Jaume Monfort va rebre de dos guàrdies civils quan es va dirigir a ells perquè retiraren el vehicle patrulla d'un aparcament prohibit, on destorbava el tràfic. I van afegir: "La Constitució no ens obliga a entendre-vos en valencià".



El regidor de Podem ha decidit fer públic aquest dimarts el que considera "un cas de discriminació dels valencianoparlants en la nostra terra" ocorregut el passat 6 de desembre després de ser-li comunicat el dia 28 que la Guàrdia Civil li ha obert una nota interna.



Segons el relat de Monfort, es trobava desdejunant amb la seua família en una cafeteria de Gata de Gorgos quan va veure que la patrulla aparcava en un lloc prohibit, en una cantonada on "dificulta el tràfic de la resta de vehicles", i va decidir indicar-los que deixaren el vehicle en una altra plaça. Llavors li van dir: "Parla'ns en espanyol. La Constitució no ens obliga a entendre-vos en valencià".



Un dels agents va optar per eixir a canviar l'automòbil de lloc i en tornar li va etzibar: "Ja estarà content el senyoret". El regidor va protestar pel to i li va advertir que parlaria amb el seu sergent. El que va donar motiu al fet que li reclamaren el DNI per a identificar-ho. Davant l'escàndol que l'escena va causar en la cafeteria, van justificar la identificació d'aquesta manera: "Ens està parlant en valencià".



El regidor va contactar després amb el sergent de la Guàrdia Civil per a explicar-li l'incident i la reacció d'aquest va ser dir-li: "No tens raó, estem a Espanya i es parla espanyol".



"El que li ha passat al nostre company Jaume Monfort no és un cas aïllat, som molts les i els valencians que hem hagut de patir casos similars", ha assenyalat el senador de Podem Ferran Martínez, en referir-se al fet. "No acceptem ni mordasses ni discriminacions".