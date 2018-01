Grans empreses valencianes ofereixen rebaixes del 10% a les seues treballadores perquè congelen els seus òvuls

Cinc grans empreses valencianes ofereixen des del novembre a les seues treballadores i parelles d’empleats descomptes del 10% en la congelació d’òvuls. Mitjançant un conveni amb l’Institut Valencià d’Infertilitat (l’IVI), Dacsa, Bodegas Vicente Gandía, Caixa Popular, Nunsys i Zumex, representades en el Club de Primeres Marques, presenten a les seues treballadores la possibilitat de retardar la seua maternitat amb ajuda de l’empresa.

Segons el gerent del club, la iniciativa és mostra de la “responsabilitat social de les empreses” que volen oferir “una porta més” perquè “els motius per a ajornar la maternitat són innumerables: cremar una etapa, viatjar...”. Que la congelació partisca de l’empresa obri certs debats, com la intromissió en la vida privada dels treballadors. A més, en alguns sectors dubten si oferir descomptes en qüestions que afecten els cossos de les dones és un enfocament mercantilista, com una campanya de rebaixes.

Per a l’Associació d’Empresàries i Professionals de València (Evap), l’empresa no ha d’entrar en la vida privada i el missatge és inadequat. “És un missatge ambigu: ara ets més productiva i per a ascendir professionalment et done suport perquè ajornes la teua maternitat”, considera la seua presidenta, Eva Blasco, que es mostra contrària a llançar missatges d’ajornament de la maternitat.

L’oferta va a lligada a la cultura empresarial espanyola, en què es creu que una treballadora és menys productiva o rendible per a una empresa que un treballador home, perquè es pot quedar embarassada i estar de baixa. “Els estudis demostren que, independentment del tema de la maternitat, és igual de rendible un treballador que una treballadora. Cal buscar la productivitat més enllà dels temps”, assenyala la portaveu de les dones empresàries. Per a Blasco, s’ha de canviar el model amb polítiques de coresponsabilitat en les cures d’ascendents i descendents. “Que no siga cosa de la dona exigeix un canvi cultural molt profund i cal exigir mesures perquè arribe el canvi, no per a perpetuar la desigualtat”, sentencia.

Des del Club de Primeres Marques consideren que aquesta intromissió no es dóna perquè el tractament és “anònim i confidencial”. Tampoc observen pressió envers els treballadors pel mateix motiu, ja que acollir-se al programa o no és voluntari i, segons el seu gerent, Agustín Benaud, no hi ha pressions per a les dones. “Sempre hi ha algun malpensat que diu que això pressiona la dona per a ajorner la seua maternitat. Si t’aculls a la possibilitat, l’empresa no ho sap. És una cosa entre la dona i l’IVI i tenen clàusules de confidencialitat”. El gerent assegura a aquest diari que l’Institut d’Infertilitat no contacta amb les empreses per a verificar les dades dels treballadors per respectar la seua intimitat.

De mitjana, el cost de la congelació d’òvuls és de 2.400 euros per a quatre anys, comptant la punció, que està al voltant de mil euros. El manteniment dels òvuls depén de la clínica, però sol estar entre 150 i 500 a l’any i ofereixen paquets bianuals o quadriennals.

En la web de l’IVI, que ofereix aquest descompte a les 22 empreses del club, defensen avantatges de la congelació com la possibilitat de quedar-se embarassada després de passar per un càncer: “La vitrificació d’òvuls en pacients amb càncer permetrà diferir l’embaràs quan la pacient haja superat la malaltia, amb el pronòstic reproductiu que es tenia quan es van vitrificar els òvuls en el moment del diagnòstic de la malaltia”, asseguren. El tractament està indicat per a pacients amb problemes reproductius, dones que han rebut cirurgia sobre l’ovari –com amb una endometriosi– o per a dones “que per qualsevol raó volen posposar la seua maternitat”.