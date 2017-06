Jorge Rodríguez exhibeix els suports '*sanchistes' de Ximo Puig

El president de la Generalitat segueix envoltant-se dels consellers i els 'sanchistes' amb càrrec institucional per a blindar la seua candidatura a la secretaria general del PSPV-PSOE i sembla haver-se apartat del seu home de confiança en el PSPV-PSOE, José Manuel Orengo. Mentre Ximo Puig està de viatge institucional a Brussel·les, els seus partidaris han volgut realitzar una exhibició de múscul per a recolzar al cap del Consell i insistir que 'Esquerra en marxa' -així es diu la candidatura- és un moviment inclusiu en el qual tots tenen cabuda. Uns suports que ja es van exhibir en la presentació de la candidatura de l'actual secretari general per a revalidar el seu títol en el Jardí Botànic i que ara criden l'atenció per l'absència de Orengo.



El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, que ha sigut el negociador de Puig amb el moviment del seu rival Rafa García, s'ha presentat aquest dimecres com el seu coordinador de campanya; un paper aparentment reservat per a l'exalcalde de Gandia, a qui fa menys d'un mes el president havia confiat la direcció del procés. La tasca d'Orengo no consistia en un nomenament oficial, sinó en un vot de confiança del president al vicesecretari de Relacions Institucionals del partit, que no va agradar massa dins de l'organització socialista, especialment al sector encapçalat per José Luis Ábalos, ja que consideren que no s'ajusta a la renovació promesa.

Durant la seua intervenció, Rodríguez ha esmentat que el futur del partit "no poden decidir-lo els quatre de sempre", en referència a la nova Executiva que es decidirà en el congrés del PSPV a la fi de juliol. "Cal entendre que aquest és un procés de la militància que no es pot solucionar en una taula", ha afegit. Els quatre de sempre és el terme que utilitzen Rafa García i els socialistes més crítics per a referir-se a l'actual direcció del partit, entre els quals particularment s'assenyala Alfred Boix, secretari d'Organització, i José Manuel Orengo.



Representants de diverses administracions que s'havien alineat amb Pedro Sánchez, com la consellera de Sanitat, Carmen Montón, i la seua homòloga en Habitatge, Maria José Salvador, així com el portaveu en les Corts Valencianes, Manolo Mata, han oferit una roda de premsa en suport a la candidatura de Puig amb el pretext de presentar l'oficina del portaveu, una entitat encarregada de "canalitzar i transmetre la veu del partit". Una espècie de segon portaveu del PSPV per als assumptes orgànics que donaria notícia setmanalment de totes les accions dutes a terme pel Consell o la Diputació i serviria de bústia de queixes de la militància.



Els suports del president s'han centrat a destacar la labor de l'actual Executiva que ha de renovar-se i la del propi cap del Consell al capdavant de l'Executiu autonòmic, que, segons han explicat "ha permès al PSPV reprendre el poder" i "engegar polítiques que garanteixen el benestar de les persones".