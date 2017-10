José Luis Roberto, el dirigent de la ultradretana Espanya 2000 que assetja Mónica Oltra

En les últimes setmanes, arran de tot el que està passant a Catalunya amb motiu del procés sobiranista, l’extrema dreta ha cobrat un protagonisme públic que no tenia. Així, el 9 d’octubre passat, amb motiu de la festivitat del dia de la Comunitat Valenciana, membres de grups ultres de l’extrema dreta van protagonitzar una sèrie d’agressions a participants en la marxa convocada per col·lectius nacionalistes i d’esquerres a la ciutat de València, uns atacs que s’han saldat, de moment, amb més d’una desena de detinguts. En aquesta ‘cacera’ van estar involucrats alguns integrants del grup de seguidors ultres del València Yomus.

No han hagut de passar molts dies, a penes una setmana, perquè components d’un altre col·lectiu d’extrema dreta, en aquest cas España 2000, protagonitzaren un altre acte que ha acabat sent denunciat per la Generalitat davant de la Fiscalia per si poguera ser constitutiu de delicte. El partit ultra que dirigeix José Luis Roberto va assetjar la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, en sa casa, quan una vintena d’emmascarats –entre ells el mateix Roberto, a qui se l’identifica en una gravació– es van plantar davant de la casa de la líder de Compromís i van cridar lemes i cantaren cançons “per la unitat d’Espanya” i acusant Oltra i la coalició valencianista de voler “trencar Espanya”. Tot això va ser retransmés en directe a través de Facebook per España 2000.

Aquest partit xenòfob –durant la crisi ha dut a terme uns quants repartiments d’aliments “només per a espanyols” – també va participar en la contramanifestació del 9 d’octubre (encara que no va protagonitzar altercats), així com també en una altra concentració que va coincidir en data i hora amb un acte de “solidaritat amb Catalunya” que havia convocat prèviament la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià el mes de setembre passat, a penes una setmana abans del referèndum de l’1-O.

No content amb això, Roberto ha fet un crida aquesta mateixa setmana a través de les seues xarxes socials a acudir al Puig el pròxim cap de setmana “amb banderes d’Espanya i senyeres”, coincidint amb l’aplec nacionalista que se celebra cada darrer diumenge d’octubre en aquesta localitat valenciana. El líder d’España 2000 descriu aquesta cita com una “trobada de catalanistes, independentistes, i extrema esquerra” de la Comunitat Valenciana “ple d’estelades separatistes i banderes antifeixistes

La publicació de José Luis Roberto en les xarxes socials.

L’advocat valencià José Luis Roberto (València, 1953) va ser el president d’España 2000 fins al 2015, és propietari d’uns quants gimnasos, dirigeix l’empresa Levantina de Seguridad –entre els treballadors de la qual hi ha nombrosos membres del partit xenòfob–, així com també ha representat els interessos de la patronal espanyola dels prostíbuls (Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, Anela) –sempre ha defensat que la seua faena s’ha centrat únicament en tasques d’assessoria tècnica i ha negat ser propietari (o haver-ho estat) de cap establiment d’aquestes característiques.

Segons relata Joan Cantarero en el seu llibre Los amos de la prostitución en España (Ediciones B), España 2000 es nodria en part dels diners de la prostitució a causa de la relació de Roberto amb la patronal dels prostíbuls. Espanya 2000 va obtenir un regidor en les eleccions municipals passades en la localitat valenciana de Silla.