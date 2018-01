Les ràdios de Julio Insa, la COPE, la SER i Levante-EMV, els més beneficiats per les ajudes de la Generalitat al valencià

La Conselleria d’Educació ha fet públiques les subvencions per al foment del valencià en mitjans de comunicació. En total, mig centenar d’empreses s’han repartit els 2. 850.000 euros després d’haver justificat la seua difusió en llengua pròpia corresponent a l’any 2017. Així, la Cadena SER, Editorial Prensa Valenciana (editora dels diaris Levante-EMV i Superdeporte ), els mitjans de la Conferència Episcopal i les ràdios del periodista Julio Insa han estat els que més diners rebran.

Editorial Prensa Valenciana ha aconseguit 230.000 euros a través dels seus distints mitjans: els diaris de paper, les webs, Levante TV i la 97.7 Radio. El segueix la Cadena SER que ha obtingut 195.000 euros, 90. 122 a través de la seua matriu i més de 100.000 mitjançant les seues ràdios locals a Castelló, la Vall d’Uixó i el Maestrat.

Criden l’atenció els ingressos que, per la difusió del valencià, aconseguiran les tres emissores del locutor de ràdio Julio Insa. 95.542 euros a través de les seues empreses Amunt Ones i Radio One que emeten Radio Esport, ES Radio Valencia i Remember FM. La Conferència Episcopal ha aconseguit 80.500 euros per a la Cadena COPE i 28.394 per a La 8 Mediterráneo, la televisió autonòmica antiga Popular TV.

El periòdic Información d’Alacant ha obtingut 46.698 per a la seua edició en paper, 17.869 per al seu web i 13.105 per a Información Televisión . Aquestes empreses pertanyen al mateix grup que Editorial Prensa Valenciana, el Grupo Editorial Prensa Ibèrica. El Periódico Meditérraneo del Grupo Zeta obtindrà més de 80.000 euros a través de dues de les seues empreses.

De les ajudes al valencià també s’han beneficiat pàgines web d’empreses amb seu a Catalunya. Es tracta de Delcamp.cat (21.508 euros), Racó Català (23.193 euros), Vilaweb (21.885 euros) i Directe.cat (24.085 euros). També en suport digital destaca la valenciana Diari La Veu amb quasi 45.000 euros. El diario.es en la seua edició de la Comunitat Valenciana rebrà 24.434 euros. Actualitat Valenciana, de Santiago Calaforra, percebrà 15.469 euros.

En edicions locals en paper destaquen El Periòdico de Aquí , que rebrà 47.041 euros, o el Setmanari Xativí , amb 30.851. El Temps en paper ha aconseguit justificar 32.515 euros, més 17.064 de la seua traducció de The Economist. Per la seua edició digital, el setmanari d’Eliseu Climent percebrà 23. 093 euros.

Els treballs en valencià del periòdic ABC rebran 10.308 euros. Federico Doménech SA, editora de Las Provincias , s’ha quedat fora de les ajudes per no complir un dels requisits.