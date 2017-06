Una exsecretària d'Emarsa assegura que van aparèixer factures "de la nit al dia" i es van esborrar registres comptables

L'exsecretària d'administració d'Emarsa María Fernanda Romero ha declarat aquest dimarts que quan aquesta empresa pública va entrar en liquidació i l'Emshi va comprovar tota la comptabilitat "van aparèixer factures de la nit al dia" i es van esborrar registres comptables.

Aquest testimoni ha declarat en la vint-i-cinquena jornada del judici pel cas Emarsa, sobre el desviament de més de vint milions d'euros de l'empresa que va gestionar la depuradora de Pinedo (València).

L'arxiu de les factures en Emarsa, segons ha explicat, es trobava en un espai "al costat de la màquina de cafè, sense clau", encara que tant els llavors gerent, Esteban Cuesta, com a director financer, Enrique Arnal, guardaven altres factures en els seus despatxos.

"Jo no vaig saber de l'existència d'aqueixes factures fins que l'Emshi ens va encarregar comprovar la comptabilitat per a veure si era correcte el deute que reclamaven els proveïdors. Ens vam adonar que Arnal guardava factures que no havíem vist abans. Ens van dir que en el despatx de Costa també hi havia més", ha explicat.

Durant el període de liquidació d'Emarsa, "a més d'aparèixer factures, van desaparèixer les claus del programa de comptabilitat", segons la seua declaració.

"Normalment, en obrir un seient quedava constància de qui l'havia fet, però açò va desaparèixer de sobte i en lloc de les nostres identificacions apareixia un nom genèric. S'havia modificat el programa de comptabilitat", ha detallat aquesta secretària.

Preguntada per qui era l'administrador del programa, ha respost que Sebastián García "Chanín", considerat el cap d'Informàtica de la planta, si ben Enrique Arnal "també tenia accés a tot".