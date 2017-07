Noguera sobre l’estafa de Ciegsa: “Font de Mora era el dòberman a la porta mentre Caturla desfeia els comptes”

L’exconseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, actual diputat del PP i membre de la Mesa de les Corts era “el dòberman a la porta de Ciegsa ”. D’aquesta manera tan peculiar l’ha definit l’exdiputada i exportaveu socialista Ana Noguera, durant la seua compareixença en les Corts aquest dilluns. Noguera ha estat citada amb el seu company Andrés Perelló i Josep Maria Panyella, de Compromís, per les seues investigacions i preguntes sobre l’empresa que licitava els col·legis públics en legislatures passades.

Ambdós representants del PSPV han considerat l’exconseller d’Educació (en el període 2007-2011) com un “còmplice” de la trama de Ciegsa . Per a Noguera, va exercir el paper que “s’esperava d’ell i que se li va encomanar” que era el de “lladrar, mossegar i impedir que poguérem rebotar-li res a Ciegsa ”. “Es prestava a fer de búnquer ” quan l’oposició demanava informació, ha relatat l’exportaveu, que ha assenyalat que aqueixa sol·licitud mai no es va resoldre. “ Aqueix era el seu paper, i mentre Caturla feia i desfeia els comptes ”, ha incidit.

L’exdiputada socialista ha descrit Ciegsa com “un iceberg” en què els col·legis i els seus sobrecostos –de fins mil milions d’euros– és la punta que es veu , però “el que no es podia saber és la part de baix, que ja té dues potes: un possible finançament del PP i una possible malversació de fons d’aquells a qui anomenen ionquis dels diners”, ha subratllat recordant les declaracions de Marcos Benavent.

Andrés Perelló, exdiputado del PSPV, en la comisión de investigación de Ciegsa

“ La guerra de Ciegsa va ser pel botí”

Andrés Perelló, per la seua banda, assegura que Font de Mora estava avisat de tot i, com que no ho va denunciar “es va convertir en còmplice”. Al seu parer, la pugna en l’empresa pública entre les dues sensibilitats del PP valencià (afins a Camps o a Zaplana) no era una “guerra política”, sinó “una guerra pel botí”.

Perelló ha admés que arribaven “queixes pertot arreu” dels col·legis d’arquitectes i d’empreses, encara que ha apuntat que es reunien en secret perquè ells els demanaven que no els veieren junts i ha incidit que en Ciegsa hi havia projectes no aprovats i modificats que no tenien ni actes administratius.

Els dos exdiputats socialistes han recordat que la Sindicatura de Comptes emetia informes anuals en què alertava del deute de l’empresa pública. Segons Noguera, el deute de Ciegsa era superior al de deu comunitats autònomes. Ambdós representants confien que la major quantitat d’informació que tenen els diputats ara servisca per a depurar responsabilitats.