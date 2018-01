El PP no veu necessari que hi haja un metge en els bous al carrer a pesar dels més de 30 morts en l’última dècada

El PP demana eliminar l’obligatorietat que hi haja un metge quan se celebren els bous al carrer. El Grup Popular ha presentat en les Corts valencianes una proposició de llei en què demana derogar la disposició addicional cinquena de la Llei d’Acompanyament, que estableix l’obligatorietat d’un metge els festejos taurins en el carrer, ja que considera que amb aquesta obligació “impossible” d’assumir per les penyes, el festeig desapareixerà. La celebració d’espectacles taurins al carrer s’ha cobrat més de 30 víctimes en l’última dècada a la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, els diputats del PP Jorge Bellver i Luis Santamaría han acusat l’executiu valencià de voler “carregar-se” els bous al carrer “per la porta de darrere” i la “via dels fets”, en “fer impossible que la tradició puga mantenir-se”.

Així s’han pronunciat aquest dilluns en una roda de premsa en què Santamaría ha assenyalat que estan a favor que els bous se celebren “amb totes les garanties” per a persones i animals, atés que es tracta d’una “activitat de risc”, si bé ha recalcat que no tots els municipis que participen en els festejos tenen la mateixa dimensió ni les mateixes capacitats econòmiques, per la qual cosa la seua proposició de llei tractarà d’evitar “més traves de les estrictament necessàries”.

Santamaría ha sostingut que els festejos taurins són una “realitat social”, ja que se celebren en uns 290 municipis dels 542 que hi ha a la Comunitat, la qual cosa suposa uns 8.000 esdeveniments l’any i una gran activitat econòmica. Sobre això, afirma el PP que el Consell “no s’atreveix” a “atacar de cara” aqueixa activitat, ni a prohibir els bous, però ho fan per la “via dels fets”.

El PP diu que no tenen notícies des de fa un “any i mig” per a “seure a la taula” a debatre i arribar a acords entre partits en matèria taurina, perquè la Conselleria es dedica a “torejar” aqueixa qüestió “retardant l’adopció de decisions i furtant el debat a la comissió consultiva”.

Els ‘populars’ han lamentat la derogació “unilateral” de la declaració de Bé d’Interés Cultural dels bous al carrer que va ser una “petició” del món del bou i han recordat les seues actuacions “defensant” la festa amb la creació de la comissió de seguiment de bous al carrer o amb un decret “pioner” en aquesta festa. Per això, Santamaría ha afirmat que “allà on no governe el PP la festa dels bous està en perill”.

Retransmissions en À Punt

Bellver també s’ha referit a les declaracions de la directora general d’À Punt, Empar Marco, en què va dir “clarament” que no es retransmetrien bous al carrer. Per això, el president del grup ‘popular’ en les Corts ha demanat la compareixença de Marco perquè “explique en què es basa per a negar-se a retransmetre bous al carrer a la Comunitat”, en una televisió que “en teoria hauria de ser de tots”. El diputat ha assegurat que Marco no deia “ni una paraula” en el seu projecte per a arribar a la Presidència de l’ens i que, si ho haguera fet, “hui no seria directora general dels mitjans de comunicació públics valencians”.