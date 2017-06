La Diputació paga d'un cop els seus 20,6 milions corresponents del Fons de Cooperació Municipal

La Diputació de València ha fet efectiu el pagament als ajuntaments dels 20,6 milions d'euros que li correspon transferir a la Corporació provincial del Fons de Cooperació Municipal, en el qual participa a parts iguals amb la Generalitat Valenciana.

L'àrea d'Hisenda que dirigeix el diputat Toni Gaspar "injecta liquiditat en els consistoris en un moment de necessitat econòmica per a molts d'ells, coincidint amb l'inici del període estival, i tenint en compte que aquesta aportació pot destinar-se tant a inversió com a despesa corrent, la qual cosa pot suposar un alleujament per a les arques municipals", afirmen des de la Diputació.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha explicat que dins del Fons de Cooperació, les aportacions de la qual als municipis són incondicionades, “els ajuntaments reben diners per a despesa corrent, una de les demandes més repetides entre els alcaldes, ja que en moltes ocasions la qualitat dels serveis depenen d'aquest tipus de despesa, i sense un finançament adequat és difícil mantenir-los”.

Alleujament per a les comarques

Per comarques, la Diputació ha transferit 3.750.000 euros als municipis de l'Horta Sud; 2.900.000 euros als de l'Horta Nord; 2.610.000 euros a la comarca de la Ribera Alta i al voltant d'1.000.000 euros a la Baixa; 1.860.000 euros als municipis de la Safor; 1.700.000 euros als de Camp de Túria; 1.262.000 a la Vall d'Albaida; 950.000 euros a la Costera; 940.000 al Camp de Morvedre; 604.000 euros a la comarca de la Foia de Bunyol; 491.000 euros a Utiel-Requena; 404.000 als Serrans; 300.000 a la Canal de Navarrés; 211.000 al Valle de Ayora; i 77.000 als municipis del Racó d'Ademús.

Aquestes mateixes quantitats tornaran a transferir-se a les comarques valencianes des de la Generalitat, fins a completar els 41,2 milions d'aquest primer Fons de Cooperació Municipal en la província de València, que permet als municipis seguir invertint en millora d'infraestructures i serveis bàsics o destinar aquestes partides a despeses de funcionament, com podria ser la neteja municipal.