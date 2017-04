Cinema en valencià per a commemorar el 25 d'Abril

La Filmoteca participa en les commemoracions del 25 d'Abril, "una data per a la reivindicació de la llengua i la cultura del poble valencià", amb la projecció de dues pel·lícules de producció valenciana, rodades en valencià i basades en obres d'autors valencians.



El dimarts 25 d'abril, a les 20.15 hores, es projectarà en la sala Berlanga 'Cos mortal' (2008), dirigit per Carles Chiner i Antoni Sendra i produït per Medusa Produccions i Dacsa Produccions. Protagonitzada per Manuel Valls, Xavo Giménez i José Soler, 'Cos mortal' narra les vivències d'un jove documentalista que treballa com a netejador dels carrers de València mentre prepara un documental d'homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés. 'Cos mortal' és el títol d'un cèlebre poema avantguardista de Vicente Andrés Estellés que conté 69 topònims de València, entre carrers, avingudes, places i ponts, ordenats en versos alexandrins.



El dissabte 29 d'abril, a les 18.00 hores, es projectarà 'L'illa de l'holandés' (2001), de Sigfrid Monleón. Adaptació de la novel·la homònima de Ferran Torrent. 'L'illa de l'holandés' està protagonitzada per Pere Ponce, Cristina Places, Feodor Atkine, Juli Mira, Roger Casamajor i Francesc Garrido. Explica la història de Lluís Dalmau, un jove professor universitari que en 1969 arriba a una illa deportat per la seua activitat política.