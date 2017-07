La Universitat de València concedirà la seua Medalla a Isabel Morant, Carmen Alborch i Antonia Mir

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat aquest divendres la concessió de la seua Medalla a Isabel Morant, Carmen Alborch i Antonia Mir. Tres dones que han destacat en l’àmbit universitari, el feminisme i l’art.

Isabel Morant Deusa (Almoines, 1947) és catedràtica emèrita de la Universitat de València. Historiadora, feminista, i escriptora, va cursar primer estudis de magisteri i després d’història a la Universitat de València, on es va doctorar en Geografia i Historia. Ha estat professora del Departament d’Història Moderna, i va ser vicerectora d’Extensió Universitària entre 1984 i 1990, des d’on organitzà el primer cicle d’estudis feministes i la Universitat d’Estiu de Gandia. Dirigeix des de 1990 la ‘Colección Feminismos’. És autora, entre d’altres, dels llibres ‘Amor, matrimonio y familia: la construcción histórica de la familia moderna’ (1998) i ‘Discursos de la vida buena: matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista’ (2002).

Morant fou membre del Consell Valencià de Cultura entre 2004 i 2011, i el 2007 fou guardonada amb el primer premi Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) a la Promoción de la Igualdad en el Conocimiento.

Carmen Alborch Bataller (Castelló de Rugat, 1947) ha estat catedràtica de Dret Mercantil en la Universitat de València i va ser la primera degana de la Facultat de Dret. Fou ministra de Cultura durant l’últim govern de Felipe González. És autora de llibres jurídics i d’altres sobre el paper de les dones.

Estudià Dret a la Universitat de València, en la qual es llicencià l’any 1970 i es doctorà el 1973. Va ser directora general de Cultura de la Generalitat i directora de l’IVAM. En 1993, Felipe González la nomenà ministra de Cultura. Posteriorment, en les eleccions generals de 1996 fou escollida diputada al Congrés per València, càrrec que va repetir en les eleccions de 2000 i 2004. En les eleccions municipals de 2007 fou la candidata del PSPV-PSOE a l’alcaldia de la ciutat de València. A les eleccions generals espanyoles de 2008 fou escollida senadora per la província de València.

Antonia Mir Chust (Catarroja, 1928) és llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles de València. Compta amb una obra pictòrica extensa i àmpliament reconeguda. La seua relació amb la Universitat de València s’ha concretat en els últims anys de diverses maneres. D’una banda, amb la donació d’obra pictòrica. També, amb donacions econòmiques anuals per a la realització d’activitats culturals orientades a la inserció cultural mitjançant el programa Nau Social i Emergents. Finalment, per la signatura d’un conveni entre la Fundació Antonia Mir, l’Ajuntament de Catarroja i la Universitat de València per a la realització d’activitats conjuntes.