El jove agredit a València: "No hi va haver enfrontaments, era l'extrema dreta de cacera"

No eren enfrontaments entre grups. Era un grup carregant contra un altre. "Una cacera de l'extrema dreta". Així ho descriu Vicente D., el jove que va parar una de les agressions produïdes dilluns passat pels grups ultres a València.

Grups ultradretans, entre els quals van destacar els 'Yomus', van protagonitzar la vesprada del dilluns 9 d'Octubre una contramanifestació per a assetjar l'esquerra valenciana que cada any convoca una marxa. El lema de la d'enguany era 'Sí al valencià' i coincidia amb una altra manifestació convocada per la CUP. La convocatòria dels ultres no estava autoritzada i se'n tenia constància per les xarxes socials.

Abans de començar la protesta autoritzada, els grups extremistes van acudir a la plaça de Sant Agustí amb ànims violents. Segons explica Vicente, que no milita en cap de les associacions convocants, en arribar a la plaça, els ultres ja es trobaven allí, insultant i increpant els qui hi anaven arribant. Abillats amb banderes espanyoles, amb algun bou però sense simbologia feixista evident, els cridaven i escopien constantment.

Als pocs minuts, narra a aquest diari, va arribar la Policia per a fer un cordó i intentar protegir-los. "No eren suficients per a parar-los a tots", lamenta. I així es va veure pocs minuts després, quan alguns ultres van sortejar el cordó policial i van començar les agressions.



L'estampida, com s'ha vist en centenars de vídeos que circulen per xarxes i mitjans de comunicació, va ser aprofitada pels neofeixistes per a carregar contra els grups d'esquerra abans que la Policia reaccionara. El jove, d'uns 18 anys, va intentar parar una pallissa de cinc homes a una parella mentre tothom corria. Segons després, un grup es va llançar contra ell. "La Policia va tardar poc a arribar", admet, "però no tenien capacitat suficient per a reaccionar. Eren pocs efectius i els nazis eren molts més".

Una vegada controlada l'estampida i començada la manifestació, el jove estudiant explica que van ser assetjats durant tot el recorregut pels ultres, malgrat la protecció de la Policia, que va escortar la marxa. "Ens cridaven 'fills de puta', 'catalanistes, això és Espanya', i a les xiques 'us anem a cardar", assenyala.

"Un dels moments més tibants va ser quan ens van envoltar i es van posar a cantar 'A per ells". El jove conta que hi devia haver diversos centenars de persones increpant, amenaçant i escopint. Alguns d'edat molt avançada, que "saps que no et pegaran, però violentant l'ambient". En acabar la concentració, en la Porta de la Mar, encara persistien grups extremistes i la Policia va haver d'escortar-los fins al barri de Benimaclet.

"El que més ràbia em fa és que diguen que eren enfrontaments. No va haver-hi enfrontaments, eren atacs. Era una cacera de l'extrema dreta", conclou.