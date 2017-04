El llibre d'ocasió pren el carrer

El llibre vell ha decidit que ja és hora de tornar a trepitjar els carrers. Malgrat que cada any se’n pronostique la mort i se’n prepare l’obituari, el paper es nega a morir. Després de gairebé 40 anys sense celebrar el seu dia de manera oficial, aquest 23 d’abril el Gremi de Llibrers d’Ocasió ha organitzat un mercat a la plaça de la Reina de València pel dia del llibre.

Unes 17 llibreries han muntat els expositors a la cèntrica plaça per convertir el diumenge en una autèntica festivitat del llibre, no sols del vell. El Gremi ha convidat diverses llibreries, com Railowsky, Ramon Llull o Perucho, per sumar esforços amb el llibre nou. “Convidem altres llibreries a aportar un llibre diferent del que habitualment manegem nosaltres, pensem que s’obté un esdeveniment més atractiu per a tots i aportem a la ciutat una cosa nova”, explica Robert Pérez, un dels organitzadors.

El dels llibrers és un gremi que s’esforça diàriament per sobreviure mentre el món li cava la tomba. Les dades semblen estar sempre en contra seu. Segons l’informe La lectura a Espanya, elaborat per la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, el 39% dels espanyols no va llegir cap llibre el 2015. Les llibreries es van reduir fins a 3.650 el 2013 (gairebé 700 menys que l’any anterior) i en una dècada ha tancat el 25% dels punts de venda de premsa; encara que, per contra, els lectors habituals han augmentat. Com a autorecompensa i reivindicació del treball, han decidit celebrar-ho. “No per benefici econòmic, sinó com a reivindicació del llibre i la cultura”, expliquen els organitzadors.

Entre les deu del matí i les huit de la vesprada, a l’ombra de la catedral, llibrers i editors celebraran Sant Jordi oferint els seus volums. En paraules de Robert, l’objectiu d’aquesta trobada “és dinamitzar una festivitat que pensem que és important que es consagre, que no sols enriqueix el panorama cultural, sinó que aconsegueix de manera natural que un dia l’any tot orbite al voltant del llibre”.