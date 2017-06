Conselleria recorrerà davant el Suprem la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme

La Conselleria d'Educació ha encarregat un informe jurídic a l'Advocacia de la Generalitat per a delimitar amb exactitud les mesures que cal emprendre per a donar compliment a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (*TSJCV) de mantenir la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme.

Serà a partir d'aquest document quan es determinaran les instruccions d'inici de curs i es remetran en els centres educatius durant les pròximes setmanes, ha informat el departament que dirigeix Vicent Marzà.

A més, la Conselleria, que apunta que no té notificació oficial de la resolució del tribunal, ja ha encarregat també a l'Advocacia de la Generalitat un recurs de cassació al Tribunal Suprem perquè alce aquestes mesures cautelars que ha imposat el TSJCV.

Des de l'administració educativa subratllen que la Generalitat valenciana "continua defensant la plena legalitat del decret de plurilingüisme, avalat per l'Advocacia de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu i el Ple del Consell". A més, recorda que es compta amb un informe de la Fiscalia en què s'explicita que la norma "no discrimina".

La Conselleria agrega que la decisió de mantenir la suspensió cautelar paralitza l'aplicació de la norma fins que el mateix tribunal decidisca sobre el fons de l'assumpte, però "no anul·la la norma en si". La suspensió cautelar, a més, no és ferma fins que no es resolga el recurs al Suprem.

El decret de plurilingüisme, asseveren, "no solament té els avals legals necessaris amb la seua aprovació pel Consell, sinó que està configurat des d'una sòlida base pedagògica que ha sorgit de les universitats valencianes, dels millors experts en aprenentatge de llengües".

"La Generalitat -prossegueixen- ha donat eines per a avançar en plurilingüisme. Més del 72% de centres han decidit avançar des del nivell que estaven al nivell que estaran el pròxim curs. A més, cada nivell ha sigut votat en el màxim òrgan de decisió de cada centre, el consell escolar. En més del 98% dels centres les votacions per a decidir el nivell de plulingüisme han sigut consensuades per més de dos terços de cada consell escolar".