Les Corts votaran el primer Consell Jurídic Consultiu paritari i progressista

Després d'un any elaborant dictàmens en funcions, sembla que el Consell Jurídic Consultiu serà renovat la setmana vinent. La junta de portaveus d'aquest dimarts ha decidit incloure en l'ordre del dia del pròxim ple la votació dels tres membres de l'òrgan estatutari que correspon a les Corts.

El bloqueig, provocat entre altres conflictes perquè entre Podem, PP i Ciutadans es negaven a canviar el seu candidat per una dona, trencant els acords o escrits de paritat, ha arribat a la seua fi quan la formació taronja ha formalitzat la proposta de María del Carmen Pérez com a consellera. El nomenament ja es va anunciar al juliol, una de les primeres mesures de Mari Carmen Sánchez com a síndica de Cs després de l'expulsió d'Alexis Marí.

Després de paralitzar-se el penúltim intent de votació a l'abril, Podem va plantejar una reforma de la llei (recolzada per PSPV i Compromís) per a convertir el consell en un organisme paritari, triat íntegrament per les Corts i amb un límit de sis anys en els mandats, sense pròrroga.

El Consell ja va renovar a la meitat dels membres de l'òrgan el passat octubre, nomenant a Margarita Soler (que previsiblement presidirà l'òrgan en substitució de Vicente Garrido, al capdavant durant 13 anys gràcies a la majoria del PP en les institucions), Asunción Ventura i Faustino de Urquía.

Fins ara, solament PP i PSPV tenien representació en aquest organisme, dominat per una majoria de consellers proposats des de la dreta (cinc per part de PP, entre Consell i Corts i solament un pels socialistes), deixant fóra a la resta de formacions polítiques.

Els nous consellers

Margarita Soler, candidata a la presidència, és llicenciada en Dret i doctora per la Universitat de València i ha treballat en el Ministeri d'Educació. Soler ja era consellera en l'òrgan estatutari, a proposta del PSPV -la seua única representació- i exerceix des del passat any a proposta del Consell.

Asunción Ventura, proposta pel Consell, és professora de la Universitat Jaume I de Castelló, on exerceix com a directora del màster en Igualtat i Gènere, i ha sigut vicerectora i secretària general de la UJI.

Faustino de Urquía, també candidat del Consell, és llicenciat en Dret, durant deu anys va ser president de l'Audiència provincial d'Alacant, i ha exercit la docència en la Universitat d'Alacant.

María del Carmen Pérez, proposta per Ciutadans, (Elx, 1954) és llicenciada en Dret per la Universitat de Múrcia i ha sigut la primera dona a ser presidenta del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i degana d'un Col·legi d'Advocats -el d'Elx-. A més, ha sigut consellera del Consell General de l'Advocacia Espanyola fins a març de 2015 i va ser triada el passat mes de febrer consellera electiva del Consell General de l'Advocacia Espanyola.

Rubén Martínez Dalmau, proposat per Podemos, és llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i Doctor en Dret. Va ser diputat per la coalició de Podemos i Compromís en l'anterior legislatura per la circumscripció d'Alacant. És professor titular de Dret Constitucional en la Universitat de València i va ser membre de la Fundació CEPS.

Enrique Fliquete, que repeteix com a candidat del PP, és advocat i professor de Dret Constitucional en la Universitat de València.