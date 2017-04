La Generalitat subvencionarà fins a un 50% el lloguer d'habitatges en casos d'especial vulnerabilitat

Les subvencions que oferirà la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a aquest 2017 poden arribar fins a un 40% del preu del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals; però a més, per primera vegada, enguany la Generalitat realitzarà una aportació addicional d'un 10%, fins a un màxim de 3.000 euros, per a aquelles persones amb especial vulnerabilitat.

La Conselleria ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les bases que regulen les ajudes de lloguer per a 2017 (i que abasten de l'1 de gener al 31 de desembre) per a afavorir l'accés a l'habitatge i garantir el dret, contemplat en la nova Llei per la Funció Social de l'Habitatge. D'aquestes ajudes, contemplades dins del Pla Estatal d'Habitatge, es beneficien totes aquelles persones que complisquen els requisits de límit de lloguer i d'ingressos dels sol·licitants, que no podran ser superiors a tres vegades el IPREM.

Segons ha explicat la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, la convocatòria d'aquestes ajudes s'ha pogut avançar al mes d'abril "gràcies a la previsió pressupostària de la Generalitat, ja que enguany és de pròrroga i el ministeri va molt lent en els terminis per a signar els convenis". Per açò, davant aquesta situació, des de la Generalitat "es va fer una previsió en els Pressupostos de 2017 per a no haver de dependre de la signatura amb el Ministeri de Foment i poder avançar la convocatòria d'aquestes ajudes al mes abril i no esperar fins a finals d'any".

La fórmula adoptada per la Generalitat, en pressupostar tant la part del ministeri (8 milions d'euros) com la de la Generalitat (587.850 euros), permet avançar la convocatòria i posteriorment, a través de la signatura del conveni, el govern central transferirà la seua part a la Generalitat.

Grups prioritaris

En aquest sentit, amb l'aportació de la Conselleria d'Habitatge que dirigeix María José Salvador, s'ha augmentat la partida econòmica per a aquestes ajudes que ascendirà a un total 8,5 milions enfront dels 7,9 de l'any passat. A més, segons ha recordat la directora general igual que l'any passat, "s'han ampliat els grups prioritaris i flexibilitzat les ajudes perquè arriben a més persones".



Així, a més de les persones afectades per un desnonament, els joves menors de 30 anys i les famílies monoparentals i nombroses, també tindran prioritat les persones amb diversitat funcional, les dones víctimes de violència de gènere, els joves extutelats i les persones amb renda garantida de ciutadania reconeguda.

Enguany també s'han adaptat les ajudes a la nova Llei per la Funció Social de l'Habitatge, que va entrar en vigor el passat 1 de març, i, d'aquesta manera, tindran prioritat aquelles persones que estiguen en el Registre de Demandants d'Habitatge contemplat en la llei.

A més d'aquesta millora, la conselleria també manté l'extensió a la resta de municipis que quedaven limitats per l'anterior govern. D'aquesta manera, poden optar a aquestes ajudes els ciutadans de tots els municipis de la Comunitat Valenciana al marge del nombre d'habitants que tinga la localitat on visquen. "Hem eliminat la restricció de l'antic Consell que limitava l'accés a aquest tipus de convocatòries solament a les persones que vivien en municipis grans o àrees metropolitana", ha afegit Torró.

Tramitació telemàtica

Així mateix, segons ha explicat Torró, enguany, també com a novetat, la tramitació de les ajudes es realitzarà de forma telemàtica el que suposarà "més comoditat per als sol·licitants i major celeritat en la tramitació" a més, una vegada ja estan publicades les bases els usuaris poden realitzar un pre-registre a través de l'aplicació informàtica o demanar cita prèvia en els serveis territorials de les tres províncies.

Els interessats disposen de tota la informació que necessiten a través de la pàgina web consultar ací o en el telèfon 012. El termini de sol·licitud serà de dos mesos a partir de la publicació de la convocatòria en el DOGV que es realitzarà la setmana que ve.