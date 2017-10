Máximo Caturla, exresponsable de Ciegsa: “La paraula sobrecostos està molt tergiversada”

“No és real. És obvi. I es demostrarà tot”. Així s’ha defensat Máximo Caturla, mà dreta d’Alfonso Rus en la Diputació de València i exgerent de Ciegsa, de les acusacions de sobrecostos. Caturla, primer conseller delegat de l’empresa pública de construcció de col·legis investigada per mil milions de costos encara per justificar , ha defensat la seua gestió i la del seu equip al capdavant de l’entitat en la comissió d’investigació de les Corts.

En to arrogant i aparent desafiament als diputats, Caturla ha enunciat els arxirepetits “no em consta”, “no me’n recorde” o “no era la meua responsabilitat”. L’exconseller delegat ha arribat a dir que “no era ningú en l’empresa”, quan se li ha preguntat pel disseny del nou organigrama –se l’acusa de la “neteja ètnica” de l’empresa amb el canvi de Consell, segons ha dit Antonio Montiel (Podem).

Caturla ha considerat que “la paraula sobrecostos està distorsionada i tergiversada” i que el que passa és un embolic mediàtic, propi “de l’època de la postveritat”. L’exgerent s’ha mostrat molt “satisfet” d’una gestió “impecable” i “excel·lent” per part dels tècnics.

Pel que fa a les gravacions que l’assenyalen com a presumpte recaptador del PP provincial , investigat en el jutjat, ha dit que li “encantaria aclarir-los, però els meus advocats no em deixen per respecte al procediment judicial”. Els sobrecostos, ha insistit, són “obra addicional nova. Més cost”. “Si teniu cap dubte, porteu-me’ls i els veurem”, ha insistit.