El PP denuncia que el Consell perdone 4 milions a Terra Mítica, el parc de Zaplana on es van enterrar 400 milions

El PP critica que el Consell de Ximo Puig perdonara 4 milions a Terra Mítica, en concepte d'interessos de demora, per a cobrar els últims 11 milions que devia el parc temàtic a la Generalitat. Els portaveus populars Eva Ortiz i Rubén Ibáñez han criticat que aquesta condonació, que es va fer en 2016, es realitzara sense l'informe de l'Advocacia de la Generalitat.

Aquests diners que no cobrarà la generalitat són els interessos reportats i no satisfets pels préstecs concedits pel Consell de Francisco Camps entre 2009 i 2011, any en el qual es va vendre la propietat de Terra Mítica, i que van arribar a un total de 44 milions. Aquest préstec es va ser retornant fins a l'any 2013, amb Alberto Fabra com President, quan es va detenir amb 20 milions pendents, la qual cosa va provocar un conflicte judicial que va acabar amb una demanda de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) al febrer de 2015 -encara amb el PP en el poder-, per la discrepància de la quantitat d'interessos de demora que s'havien de pagar. No obstant açò el deute en si va continuar pagant-se.

Un any després, el 9 de març de 2016, ja amb el govern del Botànic, es va arribar a l'acord amb Terra Mítica per a acabar el litigi amb una eixida negociada en la qual es pagaven menys interessos dels reclamats, però es liquidaven els 11 milions pendents en 48 hores.

"Estem molt acostumats al fet que Puig i Oltra perdonen diners que es deuen a la Generalitat, però si es fa sense el suport legal i donant l'esquena a l'organisme que vetla per la seguretat jurídica del Consell té una enorme gravetat", han denunciat els portaveus del PP. Assenyalen a més que aquesta decisió se sume a la condonació a Mediapro, criticant així que "mentre es perdona el deute a Mediapro i Terra Mítica, rebaixen o deixen sense ajudes a Casa Caridad, Creu Roja o a associacions de víctimes pel maltractament".

400 milions enterrats

Cal recordar que el parc temàtic Terra Mítica va ser un dels projectes emblema del PP d'Eduardo Zaplana, que es va inaugurar en 2000. Un parc pressupostat amb 240 milions d'euros i va acabar costant més de 400 milions, pagats per la Generalitat i les llavors principals caixes valencianes Bancaixa i la CAM, que van tenir el 71% de la propietat del parc -d'ells el 22,3% de la Generalitat-.

Però el negoci no eixia rendible i en 2004 ja va entrar en concurs de creditors. Després dels 44 milions d'euros esmentats, els principals accionistes de Terra Mítica van acabar venent a mans privades el parc. L'empresa Aquarama va pagar 65 milions d'euros, dels quals 45 es destinaven a pagar el deute del parc, i la Generalitat va acabar percebent únicament 6,5 milions.

A més Terra Mítica es va veure implicada també en un escàndol de cobrament de factures falses en les quals van acabar condemnats 20 empresaris i dos exdirectius per un entramat de factures falses per a desviar diners públics i defraudar al fisc. La condemna va ser de més de 71 milions d'euros per diversos delictes contra la Hisenda Pública, estafa i falsedat.

D'altra banda el Govern valencià també va reclamar 2,5 milions que el PP no va cobrar per cedir sòl al costat de Terra Mítica. Els diners correspondria pagar-ho a diverses empreses adjudicatàries de sòl al costat del parc Terra Mítica no haurien pagat a la Generalitat durant el mandat del PP.