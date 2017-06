Rafa Carbonell dimiteix com a portaveu del Bloc

Rafa Carbonell ha presentat la seua dimissió com a portaveu nacional del Bloc per motius laborals, atès que se li acabava l'excedència que va demanar fa poc més d'un any i ha decidit tornar al seu lloc de treball.

Així ho han assenyalat fonts del partit, que han ressaltat que la decisió se circumscriu a aquests motius, ja que Carbonell havia de decidir si tornava després de l'excedència a la seua ocupació anterior.

Carbonell va ser designat portaveu del Bloc al maig de 2016, quan el seu equip i el de l'actual coordinadora, Àgueda Micó, van arribar a un acord per a presentar una candidatura única per al VII Congrés Nacional d'aquest partit, pel qual Micó assumiria el càrrec de coordinadora nacional i Carbonell el de portaveu nacional.