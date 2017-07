El TSJCV dóna un gir i suspèn cautelarment l'eliminació de dues aules concertades de col·legis catòlics

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha donat un gir i ha rectificat la seua postura enfront de la supressió de dues aules de batxillerat concertat de dos col·legis catòlics per al curs 2017-2018, suspenent cautelarment la mesura de la Conselleria d'Educació.

Si en el mes de maig el TSJCV rebutjava el recurs plantejat pel Centro Integrado La Purísima-Franciscanas i també per la Fundación Institución Cultural Domus per la pèrdua d'aquestes dues unitats, ara la mateixa sala 4a canvia d'arguments.

En la interlocutòria del mes de maig el tribunal afirmava que la part actora -els centres que interposen el recurs- "no acredita la irreparabilitat del dany que comporta l'execució de la resolució impugnada, que en definitiva suposa una determinació del nombre de places escolars concertada per al curs en el centre docent recurrent". "Es tracta en tot cas de perjudicis econòmics que la seua reparabilitat és evident", indicaven totes dues interlocutòries.

No obstant açò en la interlocutòria de 5 de juliol la mateixa sala decideix acceptar el recurs canviant la seua opinió sobre els perjudicis, i mentre abans deia que "es tracta en tot cas de perjudicis econòmics", ara afirma que en cas de no adoptar-se la mesura cautelar, hi hauria "danys evidents" i perjudicis "de reparació impossible" per a alumnes i famílies de quart d'ESO. També afig que pel que fa a la ponderació d'interessos, l'interès general "no ha de ser simple i planament el de l'Administració, sinó de la ciutadania, i preferentment, la lligada per raons escolars, la comunitat docent, a qui serveix amb objectivitat i eficàcia".

D'altra banda adverteix el TSJCV que si s'executara de forma immediata la resolució de la Conselleria que afecta al curs que va a iniciar-se, s'estaria privant d'efectivitat a la sentència futura que recaiga sobre el fons de l'assumpte i en relació amb l'any escolar 2017-18.

Cal recordar que la sala 4a del contenciós-administratiu del TSJCV també té en el punt de mira a la conselleria de Vicent Marzà en altres aspectes ja que és la mateixa que ha suspès el decret de plurilingüisme que es tenia previst aplicar per al pròxim curs. Aquesta paralització ha sigut presa en consideració després de la presentació d'un recurs per part de la Diputació d'Alacant, governada pel PP.