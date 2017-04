Les institucions valencianes pressionen Rajoy perquè el sistema de finançament estiga reformat el 2018

Els treballs de la comissió mixta Consell-Corts Valencianes per a la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històric van avançant. Aquesta comissió s'ha reunit aquest dimecres amb l'equip d'experts que va realitzar l'informe sobre l'infrafinaçament valencià, Francisco Pérez, per a establir els punts en els quals és necessari treballar i establir un calendari.

Segons s'ha conclòs, s'ha de posar l'accent en el principi de suficiència financera, el principi d'equitat i en el reconeixement de l'endeutament de les comunitats afectades pel sistema de finançament. L'esborrany amb el projecte de reforma del sistema estarà llest el 10 d'agost, segons ha explicat el Conseller d'Hisenda, Vicent Soler, que preveu que el nou model de finançament autonòmic arranque l'any que ve. En qualsevol cas, el conseller Soler ha explicat el seu 'pla B' en cas que el model no poguera estar llest per al 2018: la creació d'uns fons per a pal·liar el dèficit diferencial de la Comunitat Valenciana.

Podem, no obstant això, es mostra més escèptic amb els terminis. Segons el parer del seu síndic, Antonio Montiel, si l'esborrany es presenta a l'agost, no arribarà a temps per a l'avantprojecte de pressupostos del 2018, la qual cosa ja retardaria un any la seua implantació. Això, sumat a la falta de voluntat política del Govern central, complica la qüestió.

A la voluntat de l'Executiu de Marianjo Rajoy han apel·lat tots els representants parlamentaris i el conseller d'Hisenda. Els síndics reconeixen que, per molt bon treball que estiga realitzant la comissió, és el Govern central el que ha d'aplicar el nou model. Per a encoratjar la voluntat de Rajoy els grups proposen diverses vies, entre elles "visibilizar el problema valencià a Madrid", que passa per a Podem i Compromís per instar a les mobilitzacions de la ciutadania. Ciutadans, al seu torn, proposa "fer pedagogia" i intentar sumar a les comunitats autònomes que no estan infrafinançades, convèncer-les per a exercir la solidaritat entre regions per a canviar un model que és "perjudicial per a tots".

Els populars temen que la negativa de Catalunya a participar en les reunions llastre els treballs de reforma. "No volem que es considere que manca legitimitat en aquest acord. És necessari que Catalunya en forme part", ha explicat el seu representant Rubén Ibáñez. Des del PSPV-PSOE, José Muñoz recorda que l'acord polític també és necessari per a fixar l'Estat del Benestar i la distribució de la riquesa.