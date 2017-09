Reforma de la plaça de l'Ajuntament i altres vuit anuncis de Ribó en el Debat de l'Estat de València

L'hemicicle de l'Ajuntament de València ha sigut l'escenari aquest dimecres del Debat per l'Estat de la Ciutat, en el qual, a més de l'Alcalde, Joan Ribó, i els portaveus de tots els grups polítics, han participat 12 entitats socials amb les seues crítiques i propostes.

En aquest context, Ribó ha aprofitat la seua intervenció en el Debat per a anunciar una bateria d'iniciatives i projectes. Aquests són alguns dels més destacats:

1. Reurbanització de la plaça de l'Ajuntament. S'inicia un procés participatiu, amb arquitectes i urbanistes, per a trobar la millor solució perquè la plaça de l'Ajuntament passe de ser una gran rotonda a un espai ciutadà.

2. Parc Central. La primera fase del Parc Central, la que dóna al barri de Russafa, s'obrirà per als veïns abans de les pròximes Falles. Ribó ha recordat que ja estan acabats els projectes de les naus de Ribes que es dedicaran a activitats culturals i a la Universitat Popular.

3. Aparcament de la plaça Ciutat de Bruixes. Segons Ribó, aquest aparcament fonamental per al Mercat Central tenia un disseny surrealista, ja que disposava d'eixida de cotxes però no d'entrada, i dirigint-se als edils populars els ha manifestat "que no patisquen, perquè el Govern de la Nau arreglarà els seus embolics". De fet, ha anunciat, "d'ací poques setmanes es licitaran les obres i els anuncie que molt previsiblement a la primavera començaran a entrar les màquines".

4. Llei de Capitalitat. L'elaboració de la Llei de Capitalitat per a atorgar a València un règim de finançament especial per a desenvolupar una sèrie de competències està en marxa. Ribó ha comunicat que ha arribat a un acord sobre aquest tema amb el president de la Generalitat, Ximo Puig. "Disposem ja d'un primer esborrany de projecte de llei que haurem de negociar i pactar mitjançant una comissió mixta entre el govern de l'Ajuntament i el de la Generalitat", ha explicat.

5. Centre de referència sobre alimentació sostenible. La ciutat de València serà la seu d'un centre internacional d'observació, estudi i recerca sobre sobirania alimentària, "un espai de referència –en paraules de l'alcalde Joan Ribó- per a impulsar la millora dels hàbits alimentaris en les ciutats, cap a un model saludable, sostenible i ecològic", ha explicat l'alcalde.

6. Pla d'Habitatge. L'Ajuntament tindrà un registre únic de totes les persones demandants d'habitatge, de tots els habitatges municipals, així com un programa de construcció d'habitatge públic i un altre per a la recuperació d'usos d'habitatges buits. A més crearà la Comissió Municipal d'Habitatge com a instrument per a dur a terme el Pla d'Habitatge.

7. Nous centres de serveis socials. Al començament de 2018 l'Ajuntament obrirà un nou centre de Serveis Socials en el barri de la Zaidía, i estan en projecte dos nous centres socials: un en el Cabanyal i un altre en les naus de Ribes. Així mateix s'ha acostat l'atenció a pobles de València com El Palmar, El Perellonet i a partir del pròxim mes d'octubre, a Benimàmet.

8. Escoles infantils públiques i Universitat Popular. L'Ajuntament també treballa per la modernització de la Universitat Popular, "una eina fonamental per a la millora de la cultura i formació dels valencians adults", i perquè les tres escoletes infantils, Gent Quina, de Natzaret; El Solc, de Tres Forques; i Na Rovella de Quatre Carreres siguen totalment públiques a partir del pròxim curs. "Sí, aquelles que el PP va desmantellar només arribar al govern", ha aclarit la primera autoritat municipal abans d'anunciar que la concessió d'aquests centres escolars a empreses privades finalitzarà en acabar el curs 2017-2018.

9. Noves línies nocturnes de l'EMT. La N3, que connectarà el centre amb Campanar, Benimàmet i Beniferri, i la N8, que connecta el centre amb la façana marítima.