El currículum de vulneraciones de derechos humanos del nuevo equipo de Trump

El próximo 20 de enero Donald Trump llegará a la casa blanca para poner en marcha las controvertidas medidas que ya anunció durante su campaña electoral. No lo hará solo. El magnate multimillonario y presidente electo de los Estados Unidos ha elegido para su equipo de Gobierno a tres ex generales contrarios al cierre de Guantánamo, un magnate del petróleo cuya empresa construye un oleoducto en una reserva indígena, un acusado por violencia machista y varios senadores islamófobos, entre otros.

Un breve repaso al currículum de los integrantes de su gabinete deja al descubierto una trayectoria repleta de vulneraciones de los derechos humanos. Estas son algunas de ellas:

El nuevo fiscal general de Estados Unidos será Jeff Sessions, el ex senador de Alamaba cuya trayectoria política ha estado marcada por su oposición al matrimonio homosexual, la crítica a la inmigración musulmana y sus repetidos intentos por frenar las propuestas de mejora en el derecho de voto de las personas de raza negra.

En 1986 Ronald Reegan le propuso para ser juez federal, pero el Senado lo rechazó por acusarle de haber realizado diversos comentarios racistas, entre ellos, cuando calificó a la Asociación Nacional por el Progreso de las Personas Negras ( NAACP, por sus siglas en inglés) como "no-Americana".

Ademas, durante sus años como senador se opuso en repetidas ocasiones a los avances en la Ley de Derecho a Voto y procesó injustamente a varios activistas que luchaban por mejorar los derechos electorales de las personas negras. Hoy, este colectivo sigue sufriendo el racismo institucional al acudir a las urnas, según corroboró la propia Corte Suprema el pasado mes de junio.

Sessions es también uno de los principales senadores anti-inmigración del país. En 2015 publicó un informe en el que defendía la limitación de los visados de trabajo y la necesidad de un "firme control en la entrada y salida de extranjeros a EEUU", alegando que la "inmigración incontrolada" estaba deteriorando el empleo y el bienestar general de los trabajadores estadounidenses.

No es el único en el equipo del nuevo Gobierno que ha manifestado ideas similares. El exgeneral John Kelly, propuesto para ser el nuevo Secretario de Seguridad Nacional, ha anunciado que considera "urgente frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad de sus fronteras". Con esto en mente, será el encargado de desarrollar o rechazar algunas de las medidas más controvertidas que Trump ha anunciado en materia de inmigración, como la construcción de un nuevo muro en la frontera con México, la implementación de un registro de inmigrantes musulmanes o la repatriación de los refugiados sirios.

13 Syrian refugees were caught trying to get into the U.S. through the Southern Border. How many made it? WE NEED THE WALL!