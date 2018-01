El Gobierno rescatará en febrero las autopistas de peaje asumiendo unas pérdidas de al menos 2.000 millones

El Gobierno espera recuperar entre 700 y 1.000 millones con su relicitación a finales de año

La primera en revertir a la empresa pública Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres) será la R-4 Madrid-Ocaña, en febrero

Está por ver si impactará en el déficit público de 2018 o se considerará un impacto "one off" (una ayuda que no es coyuntural) y por lo tanto no se contabilizará