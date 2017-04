El BM asegura que si negara cambio climático perdería "toda su credibilidad"

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, aseguró hoy que dicha institución perdería "toda su credibilidad" si le da la espalda al cambio climático, al comentar las dudas expresadas al respecto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su gobierno.

"Perderíamos toda nuestra credibilidad si le diéramos la espalda a la ciencia e ignoramos el cambio climático", señaló Kim en la rueda de prensa de arranque de la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM.

El presidente del BM subrayó que la institución se basa en la "evidencia" empírica y reiteró que los proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático seguirán siendo una de sus prioridades.

"La ciencia del cambio climático no ha cambiado con una elección en particular, y no veo que vaya a hacerlo en el futuro", agregó.

Kim respondía así al escepticismo planteado por Trump y su gobierno respecto a la realidad del calentamiento global y su decisión de dar marcha atrás a muchas de las regulaciones medioambientales puestas en marcha por su predecesor, Barack Obama.

El actual presidente del BM, que cumple su segundo mandato al frente de la institución, fue propuesto para el cargo por Obama.

EEUU es el principal accionista del BM y Trump ha adelantado su intención de reducir su contribución a la institución en el marco de su agenda de recelo respecto del sistema multilateral.