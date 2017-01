Ford cancela una inversión de 1.600 millones en México tras las amenazas de Trump de imponer aranceles

Ford canceló este martes la inversión de 1.600 millones de dólares en la localidad mexicana de San Luis de Potosí, donde tenía previsto construir una nueva planta de montaje de vehículos.

La compañía ha explicado en un comunicado que producirá la nueva generación del modelo Focus en la planta de montaje de la ciudad mexicana de Hermosillo "para mejorar la rentabilidad de la compañía" y que invertirá 700 millones de dólares en la fábrica estadounidense de Flat Rock (Michigan).

En abril de este año Trump atacó a Ford y manifestó que la construcción de una nueva planta en México era "una desgracia absoluta". Hace pocas horas amenazó a General Motors, competidor directo de Ford, advirtiendo que impondría aranceles aduaneros a menos que produzca sus vehículos en Estados Unidos.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!