Francia apoya publicar los compromisos de los países que saldrán de la lista negra de la UE

El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, afirmó hoy que su país está abierto a revelar los compromisos asumidos por algunos países para evitar entrar en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) pese a no cumplir sus criterios en materia de lucha contra la evasión.

"No soy reacio a que haya transparencia sobre los compromisos adoptados. Creo que la transparencia es lo que puede construir la confianza en este área. Estoy totalmente abierto en este tema, no me plantea ninguna dificultad", dijo Le Maire a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho que se celebra en Bruselas.

La Comisión Europea ha pedido a los estados miembros de la UE, responsables de elaborar esta lista, que publiquen las acciones que han prometido acometer estos países, así como los compromisos de los otros 47 territorios que se encuentran en la denominada "lista gris" de jurisdicciones que se han comprometido a enmendar sus regímenes.

Los titulares económicos aprobarán hoy formalmente sacar a ocho países -Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez,- de su lista negra de paraísos fiscales apenas un mes después de aprobarla, debido a que estas jurisdicciones se han comprometido a tomar medidas para corregir sus legislaciones fiscales.

"Entiendo que algunos países pasen de la lista negra a la gris, pero los compromisos que se han hecho deben hacerse públicos de modo que puedan ser evaluados", dijo a su llegada al encuentro el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, quien llamó a los ministros a adoptar sanciones para los incluidos en la lista negra.

En este sentido, el ministro francés apoyó también que los países pacten estas sanciones, de modo que esta sea "verdaderamente disuasoria" y "cambie el comportamiento de los estados" puesto que "solo con señalarlos" no bastará para que los paraísos fiscales desaparezcan.

Le Maire defendió, no obstante, que lo que se debe tener en cuenta es que los países incluidos en la lista negra han reaccionado y garantizado cambios, lo que "muestra que la presión europea ha sido eficaz", y subrayó que en todo caso la Unión Europea vigilará en 2018 que estos apliquen realmente lo prometido.

"Si las informaciones que han dado a la UE no son satisfactorias y no se corresponden con la realidad, los estados concernidos volverán a la lista negra", dijo.

En la misma línea se pronunciaron otros ministros de Economía y Finanzas, que defendieron la decisión de sacar a los ocho países citados pese a las evidencias sobre algunos de ellos, como Panamá, epicentro del escándalo concoido como los "papeles de Panamá" que reveló cómo un bufete de abogados de este país ayudó a crear decenas de empresas opacas.

"La idea es que queremos que cumplan ciertos criterios. Panamá ha escrito a la UE que elevará sus estándares y esta es exactamente la idea detrás de la lista, así que es un signo de que está funcionando como queríamos", afirmó la ministra sueca de Finanzas, Magdalena Andersson.

"Es una cuestión de comprometerse con la UE. Todos los de la lista gris no están conformes (a las exigencias) pero han prometido hacerlo. Es una cuestión de comprometerse con ellos y hacer progresos", indicó también su homólogo maltés, Edward Scicluna.

La UE aprobó en diciembre su primera lista negra de paraísos fiscales con 17 países, que pasarán a ser nueve una vez se de luz verde a la salida de las ocho jurisdicciones citadas.

Además de la lista negra, que se tratará a priori como punto sin discusión, los ministros abordarán hoy las prioridades de la recién estrenada presidencia búlgara de la UE, los progresos en la reducción de los créditos deteriorados, mientras que la Comisión les presentará su última propuesta para reformar los tipos del IVA.