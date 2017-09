Guardiola (Sabadell) ve posible que empresas preparen plan "de contingencia"

El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha considerado hoy que no se están produciendo movimientos empresariales "de forma efectiva" en respuesta a la tensión política en Cataluña, pero ha indicado que puede haber "gente" en el mundo económico preparando planes "de contingencia".

Guardiola ha tomado parte en Bilbao en el Foro Liderazgo Empresarial, donde ha reflexionado sobre el futuro del sector financiero y se ha referido a la situación política en Cataluña ante la intención del Gobierno catalán de celebrar un referéndum independentista.

"La situación actual provoca muchos nervios y preocupación y los agentes económicos pueden prepararse" ante ella, pero "me cuesta ver que hayan tomado decisiones", ha indicado tras ser preguntado por una hipotética salida de multinacionales de Cataluña en el actual contexto.

"Hablamos -ha dicho- de cambio de domicilio, que puede ser nominal. Uno puede cambiar su domicilio, pero no mover a la gente...".

"Me imagino -ha añadido- que podemos ver gente preparando" un eventual plan "de contingencia, pero no me parece que se estén produciendo de forma efectiva movimientos", ha considerado.

Guardiola ha discrepado con el grupo de inversión y valores norteamericano Goldman Sachs en relación a que la situación de Cataluña "pueda tener afectación" en la evolución económica de las entidades financieras catalanas.

En un reciente informe, los analistas de Goldman Sachs han retirado a CaixaBank de su grupo de valores europeos financieros con más valoración aduciendo, entre otros motivos, "la escalada de tensiones políticas en Cataluña" en las últimas semanas y la previsión de más tensión de cara al 1 de octubre.

Según el responsable del Sabadell, desde el punto de vista regulatorio y jurídico "no existen elementos que den una diferenciación" a las entidades catalanas.

"No distingo entre entidades catalanas, que son catalanas y españolas" y están "en el sistema y están reguladas. No hay ningún elemento diferencial", ha sostenido.

Guardiola también ha considerado "absurdo" que las entidades financieras trabajen con la hipótesis de una Cataluña independiente y ha afirmado que "cualquier negocio se adaptaría a cualquier situación que se produjera".