De Guindos cree que la nota crediticia de España mejorará en los próximos meses

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha descartado hoy que las agencias de medición de riesgos bajen la calificación de España por la situación en Cataluña y ha confiado en que mejoren la nota "en los próximos meses".

"El debate no es que nos bajen la nota, si no si nos suben un escalón", algo que De Guindos espera que ocurra en los próximos meses, según ha indicado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Fórum.

De Guindos ha reiterado que "la independencia de Cataluña no va a tener lugar" y que si el proceso secesionista no está teniendo efecto en la situación económica es porque los inversores y agencias no creen que vaya a producirse.

El ministro ha reiterado que este viernes, junto a la aprobación del proyecto presupuestario de 2018, se revisará el cuadro macroeconómico para elevar la previsión de crecimiento para este año, así como los datos de ocupación y paro.

"La economía española tiene capacidad para mantener tasas de crecimiento tanto este año como el próximo del entorno del 2,5 %", ha subrayado.

En ese sentido, ha confiado en que el crecimiento del segundo semestre será "muy parecido" al del primero, pese a que las tasas de afiliación de julio y agosto han sido menores de lo esperado, por lo que ha descartado la desaceleración.

Para proseguir con la recuperación, De Guindos ha abogado por mantener los equilibrios macroeconómicos, en particular mediante el desendeudamiento del sector privado, la consolidad fiscal y la mejora del mercado laboral.

Asimismo, se ha mostrado "convencido" de que saldrán adelante los Presupuestos de 2018 y las "reformas que quedan pendientes" aunque el Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria.

De Guindos también ha repasado la situación económica internacional, que atraviesa "un momento relativamente dulce de recuperación económica generalizada", aunque existen riesgos de "fragmentación" frente a la globalización.

También a nivel europeo se están registrando las tasas de crecimiento "más importante desde 2007" pese a las "dudas" del Brexit, una materia en la que ha confiado en que el Reino Unido salga de esta "decisión desafortunada" con estatus "aceptable".