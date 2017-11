Hernando pide al PSOE que "no bloquee" los presupuestos y que busque acuerdo

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha hecho hoy un llamamiento al PSOE para que "no bloquee" los Presupuestos de 2018 y "busque un acuerdo", ya que cree que "no tiene mucho sentido" que se anuncien "votos en contra de unos presupuestos que todavía no se conocen".

En su intervención en una reunión mantenida entre los grupos del PP en el Congreso y en el Parlamento andaluz, Hernando ha dicho que confía en que "en las próximas semanas" se pueda alcanzar un acuerdo para las cuentas del próximo año.

En ese sentido, ha recordado que ahora mismo España ya tiene un presupuesto que obtuvo el apoyo de siete formaciones y que también se cerró un acuerdo para el techo de gasto.

Ha defendido que el PP, "con la mayoría más minoritaria de la historia de la democracia" ha conseguido importantes acuerdos en el Congreso, entre los que ha citado el pacto contra la violencia de género, la subida del salario mínimo interprofesional, la mejora de la protección a las familias con menos recursos en los pagos de electricidad, o la mejora en las gestiones y contratación por parte de las administraciones públicas.

"Eso demuestra que somos un partido enormemente capacitado para el diálogo y para sacar acuerdos", ha agregado Hernando, quien también ha recordado asuntos como el plan Prepara o la estiba.

Ha asegurado que quedan otros asuntos en los que van a intentar también acuerdos, para garantizar el futuro de las pensiones y la reforma educativa, además del nuevo modelo de financiación autonómica, del que ha dicho que la próxima semana se consolidará la creación de una comisión para "modernizar" el sistema territorial.

Ha subrayado las medidas que ha puesto en marcha el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha destacado los datos de la Encuesta de Población Activa, según la cual ya hay 2,3 millones más de personas trabajando que en 2013.

Sin embargo, Hernando ha criticado que Andalucía siga siendo la comunidad con más paro de España, algo que cree que está ligada a que sea la que tiene "los impuestos más altos".

Por ello, ha defendido el "camino" del líder del PP Andaluz, Juanma Moreno, para que los andaluces paguen menos impuestos como solución para "la convergencia real" de la comunidad.

Hernando, que cree que Moreno será el próximo presidente de la Junta de Andalucía, ha asegurado que lo que el PP quiere para España es lo mismo que para la comunidad, que sea una tierra "de prosperidad, de crecimiento y de empleo".

Ha garantizado que Moreno tiene "el gran respaldo de un gran partido de y la mayoría de ciudadanos" y ha recalcado que cuenta con un equipo del que se sienten "enormemente orgullosos".