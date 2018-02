El PNV avisa de que Ciudadanos se descuelga por motivos electorales del apoyo a los Presupuestos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado este martes antes de la reunión de la Junta de Portavoces que Ciudadanos "no es un partido serio, es un partido que no es capaz de logar acuerdos, ahora que parece que le van las encuestas tira para atrás en el tema de los Presupuestos".

"¿Está Ciudadanos verdaderamente interesado en sacar los Presupuestos? ¿Está Ciudadanos interesado en la estabilidad? ¿Está Ciudadanos en que la economía siga un proceso de mejora? Que yo sepa no tiene un acuerdo sobre el Presupuesto y están agrediendo al PNV en diferentes temas para golpear al Partido Popular cuando sin los votos del PNV es muy difícil haya un Presupuesto", ha señalado Esteban.

Las relaciones entre los nacionalistas vascos y el partido de Albert Rivera se han deteriorado paulatinamente desde las últimas elecciones catalanas en las que ganó la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Desde entonces, la formación naranja ha utilizada al PNV como otra arma más para atacar a los populares en su intento de erigirse como la primera fuerza en el centro derecha español.

Esteban ha reiterado la posición de su formación de no sentarse a negociar hasta que el Gobierno elimine la intervención de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución. "Mientras este en vigor el 155 no vamos a entrar a negociar. No hemos llegado a ese punto, el PP no se nos ha dirigido porqeu saben cuál es nuestra postura. A quien le deben preguntar es a Ciudadanos, está intentando mentir sobre la posturas del PNV para darle un mamporro al PP en su guerra particular", ha declarado.

Los presupuestos están prorrogados desde el 1 de enero de este año ante la falta de acuerdo de las diferentes grupos políticos.

El dirigente nacionalista ha recordado que Ciudadanos lleva al pleno del Congreso de este miércoles una pregunta sobre la propuesta del PNV para reformar el Estatuto de Gernika, donde se recoge el "derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia" mediante una "consulta habilitante" pactada con el Estado. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Juan Carlos Girauta, le preguntará a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría: "¿Qué opinión le merece al Gobierno el desafío a la democracia planteado por el PNV con su nueva propuesta de un referéndum para la independencia del País Vasco?".