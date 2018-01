La UE aprueba sacar a Panamá y otros siete países de su lista de paraísos fiscales

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de su lista negra de paraísos fiscales, una decisión que consideran "justificada" tras analizar los cambios que han prometido acometer, informa Efe.

"Ocho jurisdicciones han sido retiradas de la lista de la UE de jurisdicciones que no cooperan en asuntos fiscales, tras los compromisos hechos a alto nivel político para poner remedio a las preocupaciones de la UE", dice el consejo en un comunicado.

La institución que representa a los Estados miembros señala que esta decisión esta "justificada" a la luz del análisis hecho por expertos de los compromisos adoptados por estos territorios para enmendar las deficiencias encontradas por la UE, que en 2017 evaluó un total de 92 regímenes en materia de fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro.

Subraya además que estos van acompañados de "cartas firmadas a alto nivel político".

"Nuestro proceso de listado ya está demostrando que merece la pena", dice el ministro de Finanzas de Bulgaria, Vladislav Goranov, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la Unión.

"Jurisdicciones de todo el mundo han trabajado duro para hacer compromisos de reformar sus políticas fiscales. Nuestro objetivo es promover la buena gobernanza fiscal globalmente", agrega.

Con esta decisión, la primera lista negra de la UE, aprobada el 5 de diciembre pasado, se quedará solo con nueve jurisdicciones: Samoa Americana, Baréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palaos, Samoa, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

Los ocho países que salen hoy de ella pasarán a la denominada "lista gris", en la que ya hay otros 47 países que han mostrado propósito de enmienda.

"Una lista para blanquear paraísos fiscales"

Para el eurodiputado de Unidos Podemos Miguel Urbán, " la lista negra es cada vez más una lista para blanquear paraísos fiscales". Explica a eldiario.es que no cree que detrás de la decisión de sacar a Panamá de la lista esté España. Nuestro país no lo considera un refugio fiscal desde 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó la decisión para no perjudicar a las empresas que optaban a las obras de ampliación del Canal.

"No creo que sea un problema de España, más bien es que los criterios no son transparentes. Se basan en el "compromiso" de los países de cumplir con criterios mínimos estipulados por la OCDE". Para Urban esto implica "una manipulación para los países no OECD para hacer lo que dice" esta organización. "Pero a las guaridas fiscales no las afecta en lo mas mínimo, porque con solo decir que se comprometen a unos criterios que son muy laxos, pueden continuar con sus actividades sin mayor preocupación".