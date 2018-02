Badajoz pide que acabe el retraso de más de 50 años en materia ferroviaria

Ciudadanos pacenses han pedido este sábado en una manifestación, convocada por la plataforma Milana Bonita y por la Coordinadora Estudiantil de Badajoz, que acabe el "retroceso de más de 50 años" que sufre Extremadura en relación al resto del país en materia ferroviaria.



Bajo el lema "Por un tren digno ya", y bajo banderas extremeñas y con pancartas como "Ya basta de mentiras y engaños" o "Renfe y Adif mienten", los participantes han pedido realidades y no solo anuncios o promesas.



El portavoz de Milana Bonita, Juan Carlos López, ha manifestado que estas promesas "deben materializarse ya", para que llegue un tren "digno" que "no se pare, que circule más deprisa y donde no se pase frío ni calor".



Para López, Extremadura debe estar de forma "urgente" en el mapa español de infraestructuras ferroviarias modernas.



Además, el colectivo considera que el Talgo que unirá desde el próximo marzo Badajoz con Madrid "llegará un poco antes porque tendrá menos paradas", pero será un tren de los años 70 que además irá por vías obsoletas.

Rápidos y asequibles

López ha destacado que a la manifestación se hayan sumado estudiantes de Badajoz, y en este sentido el miembro de la Coordinadora Estudiantil pacense Hernán Alvárez ha pedido por ejemplo trenes rápidos y asequibles para que los jóvenes puedan desplazarse por la comunidad autónoma.



Además, se ha recordado las implicaciones económicas que tiene la ausencia de un tren moderno en Extremadura.



En este sentido, Rosa Romero, madre de una trabajadora de Badajoz que se dedica al comercio exterior, ha lamentado en palabras a Efe los "problemas" que tiene la empresa extremeña tanto para exportar como para importar.



En este sentido, ha criticado que Extremadura no pueda aprovecharse del potencial del puerto de Sines (Portugal) para exportar a toda Europa.



A la concentración han acudido, entre otros, la diputada autonómica de Podemos Jara Romero, la diputada nacional de la formación morada por Badajoz Amparo Botejara, o el concejal independiente en el Ayuntamiento pacense Luis García Borruel.



La marcha se ha iniciado en la Delegación del Gobierno en Extremadura, para llegar a la estación de tren.