“Europa ha invertido en España más de 150.000 millones de euros”

Extremeña de la comarca de La Vera, María Antonia Jiménez lleva más de una década trabajando en la Comisión Europea, en Bruselas. Esta mujer, que se siente comprometida firmemente con su tierra, y está casada con un griego, trabaja en la unidad de comunicación interna y externa de la Dirección General de Investigación e Innovación, y por tanto se dedica a transmitir la dimensión europea de estas políticas comunitarias

- ¿Qué significa Europa para usted?

Para mi Europa significa paz. Es muy fácil olvidar que este continente estuvo arrasado hace poco más de 50 años. Hemos de obligarnos a ver imágenes de la Segunda Guerra Mundial para recordar que nadie está a salvo de la locura de la guerra y que construir la paz entre los pueblos es un trabajo de todos y todos los días.

- ¿Qué le gusta de la dimensión europea y en qué debería mejorar?

-La UE ha hecho posible más de medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única europea, el mercado interior que permite que puedan circular libremente la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capitales. Otro de los principales objetivos de la UE es promover los derechos humanos, tanto dentro de nuestras fronteras como en el resto del mundo.

Es obvio sin embargo que la UE sigue siendo hoy una historia de éxito incompleto, en eterna transformación, con tendencia digerir lentamente sus ampliaciones, ambiciosa en su defensa de valores democráticos pero remolona a la hora de 'comunitarizar' algunas políticas clave (inmigración, política fiscal, unión bancaria, seguridad y defensa), y con grandes retos por delante para superar a sus competidores globales en sectores clave como la educación o la inversión en I+D.

En estos momentos la Unión Europea tiene ante sí retos sin precedentes: desempleo elevado, ralentización del crecimiento, incertidumbre económica, enorme déficit de inversiones, presión migratoria, desafíos en medio ambiente y seguridad e inestabilidad en regiones vecinas. Para afrontarlos, la Comisión de Jean-Claude Juncker ha fijado una lista de 10 prioridades clave en las que deben centrarse las instituciones de la UE.

- ¿Qué cree que aporta a España la pertenencia a Europa?

-Hace ya más de 32 años que España pertenece a la EU (12 de junio de 1985).

En estos años la UE ha invertido en España más de 150.000 millones de euros, solo en fondos regionales (FEDER, FSE y Cohesión). Pero la apuesta por la Unión Europea no es un mero juego de sumas sino un proyecto de paz, estabilidad y democracia. Estos años han provocado avances importantísimos en la modernización de la sociedad, la protección de los ciudadanos y consumidores, la política exterior y los asuntos de justicia e interior.

¿De qué nos ha servido estar en la UE? Los avances españoles en la investigación del cáncer de mama, el etiquetado de alimentos para mejorar nuestra seguridad alimentaria, la promoción de la agricultura biológica, la protección de los derechos de los pasajeros aéreos o de los consumidores que compran en Internet, la supresión de gastos de roaming cuando llamamos por teléfono desde el extranjero, la defensa de espacios naturales enmarcados en la Red Natura, los más de 14.000 kilómetros de autovías cofinanciadas con fondos europeos, las líneas ferroviarias de alta velocidad que hoy vertebran España, las becas ERASMUS de los que somos primeros receptores y otro sinfín de avances son algunos ejemplos de lo que nos ha aportado pertenecer a Europa.

-¿Nos podría contar un testimonio personal sobre su experiencia europea?

Yo nací en Cáceres y siguiendo el camino iniciado por mis padres, he vivido en varios lugares (La Vera, Salamanca, Madrid, Barcelona, Metz, Bruselas). Algunos de los cambios fueron necesarios para poder continuar mi formación académica, otros fueron opcionales pensados para enriquecer mi experiencia profesional, pero lo que me trajo a la capital europea fue una historia de amor.

Bruselas es el lugar donde he pasado la mayor parte de mi vida y puedo deciros que es una experiencia maravillosa a nivel personal y profesional. He aprendido a adaptarme a otras formas de vivir y trabajar; a otras formas de entender la vida, las relaciones humanas, el trabajo y la gestión del tiempo; a apreciar más aspectos de la vida a los que en otras culturas se les da más importancia. Y por supuesto he aprendido a amar a Europa, no solo por su gente y sus costumbres sino también por sus valores y principios.

En muchos casos la imagen que se tiene de los funcionarios europeos es que somos austeros y serios. Pero experiencias laborales y personales, vividas durante mis últimos 17 años, me han demostrado que la mayoría somos personas entusiastas, que creemos en el proyecto europeo e infatigables a la hora de trabajar para conseguir una Europa mejor para todos.