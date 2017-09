Extremadura pide al Gobierno la competencia laboral para devolver las 35 horas a los funcionarios

La Junta de Extremadura planteará de nuevo al Gobierno el próximo lunes la devolución de las competencias "hurtadas" en materia de organización de la jornada laboral y permisos de los empleados de la administración autonómica, con el objetivo de avanzar en la implantación de las 35 horas semanales.



Así lo ha indicado hoy la directora general de Función Pública, Carmen Vicente, que ha comparecido en la comisión parlamentaria correspondiente para responder a una pregunta del PP sobre el momento actual de este compromiso incluido en la Agenda del Cambio del presidente Guillermo Fernández Vara.



La diputada del PP María Auxiliadora Correa ha considerado que la información recibida hasta el momento no es suficiente y, a veces, contradictoria con la que ofrecen las organizaciones sindicales, y ha asegurado que la Junta "están mareando con este tema y a los empleados públicos".



La diputada del PP ha recordado que es una promesa incumplida por parte de Fernández Vara "pese a que es sabedor de la imposibilidad de aplicarla", ya que depende de una normativa básica estatal.



Además, ha indicado que en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, Fernández Vara se comprometió a poner en marcha medidas de flexibilización de la jornada laboral que, sin embargo y según los propios sindicatos, se estarían aplicando en algunos centros de trabajo y no en otros, con la consiguiente discriminación.



Por su parte, Carmen Vicente ha defendido la transparencia de todo el proceso negociador con los sindicatos en mesas sectoriales, la última celebrada el pasado 11 de septiembre, en la que ya se acordaron medidas de flexibilización de la jornada de trabajo, tanto en el acceso como la salida y la implantación de una plataforma de formación online, para que acrediten esa parte restante de la jornada.



La directora general de Función Pública ha respondido al PP que Extremadura "no se salta las normas", sino que adopta medidas dentro de la legalidad y que no sean impugnadas, y ha insistido en que no ha renunciado "a la reivindicación máxima, como es la devolución de la competencia hurtada en materia organizativa de jornadas y permisos".



En este sentido, ha dicho que así se planteará en la reunión bilateral que se celebrará el próximo lunes, con asistencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.



En cuanto a la implantación de la flexibilidad de jornada en Sanidad y Educación, ha señalado que se está abordado en los correspondientes grupos de trabajo y ha añadido que hay departamentos de este proceso es más sencillo que en otros aunque no por ello se renuncia al objetivo.