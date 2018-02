Vara se someterá a primarias solo si lo pide el 40% de los militantes

Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, y que se presenta a la reelección en esta última, no tendrá que someterse al proceso de primarias si no lo solicita al menos el 40% de los miembros del comité regional del partido; si no las hay, que es lo probable, será proclamado candidato de forma automática.

Vara se ha referido esta mañana en Mérida a la reunión que este sábado tendrá lugar en Madrid del comité federal del partido, y en el que está previsto se apruebe el reglamento de primarias, que se aplicará por primera vez el año que viene para las elecciones municipales y autonómicas.

Las primarias son un procedimiento interno por el cual no se da por hecho que el líder, en este caso el secretario regional del PSOE, tenga que ser automáticamente el candidato a la Presidencia de la Junta, ni siquiera en el caso de que esté ocupando ya ese cargo como sucede en el caso de Fernández Vara.

Donde gobiernan

El reglamento que se apruebe establecerá según ha comentado esta mañana el dirigente extremeño, que para los presidentes autonómicos o alcaldes socialistas solo habrá proceso de primarias en el caso de que lo solicite al menos un 40% de la militancia, voluntad expresada en el comité regional, en el caso de la Presidencia de la Junta, o en las asambleas de las agrupaciones locales.

Vara ha dicho que está de acuerdo con ese procedimiento: “Si la mitad de los compañeros quieren hacer unas primarias previas yo no me puedo oponer, otra cosa es que lo quieran solo dos o tres”.

El proyecto de reglamento que se va a debatir mañana en Madrid ha sido consultado desde la dirección nacional con los dirigentes territoriales, en este caso también con él según ha añadido el secretario de los socialistas extremeños. “Yo lo voy a apoyar y espero sea un paso adelante”, afirma quien está de acuerdo con el principio que propuso Eduardo Madina de un militante, un voto.