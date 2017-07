El Consejo Económico y Social cree que hay una lenta recuperación

Una de las claves para el desarrollo económico y laboral de la región es la educación en todo su ámbito, desde la formación a la capacitación laboral, ha declarado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. A su juicio la sociedad debe esforzarse por ser mejor y adaptarse a la transformación que registra el mundo laboral y la producción.



Ha sido antes de asistir este martes en Mérida a la presentación del informe sobre la situación socioeconómica de Extremadura 2016, elaborado por el Consejo Económico y Social de Extremadura (CES), acto que ha tenido lugar en la sede del Parlamento regional.



Dicho informe recoge que el PIB extremeño aumento el pasado año un 2,5 % hasta alcanzar los 17.712 millones de euros, a la vez que la productividad registró un crecimiento cercano al uno por ciento.



La recuperación del sector turístico, cuyos precios crecieron un 3,7 %; el aumento del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector de la construcción (3,9 %) y del terciario (3,3 %), y la subida de un 1,56 % en el número de empresas lideraron el crecimiento económico y la caída del paro (-4,53 %).



"Son datos buenos, en general, que en el primer semestre de 2017 están en el mismo sendero", ha valorado Fernández Vara, quien no obstante ha dicho que no habrá una salida de la crisis "si no hay una repercusión clara sobre el denominado 'precariado', personas que no tienen trabajo o, si lo tienen, es un empleo precario.



"Se sale si salimos todos. Hasta que no salgamos todos no podemos decir que ha terminado", ha dicho el presidente extremeño en alusión a la crisis.

Tasas sociales

En este sentido, el informe señala que la tasa de pobreza y exclusión social aumentó un 0,6 % en Extremadura y se situó en el 35,8 %, ocho puntos porcentuales por encima de la media nacional.



Preguntado por la despoblación, pues Extremadura perdió más de 5.000 residentes en 2016 tal como recoge el citado informe, Fernández Vara ha dicho que esta circunstancia se combate en el medio rural con "recursos, buenos servicios públicos, suelo para la inversión y empleo".



A ello se debe sumar el disponer de "buenos canales de distribución y comunicación.



En opinión de la presidenta del CES, María Mercedes Vasquera, los datos del informe reflejan que la recuperación económica iniciada en 2014 continuó a lo largo del pasado año. Aunque los datos de 2016 ofrecen un diagnóstico positivo, este no puede ser complaciente, pues siguen apareciendo realidades que deben ser corregidas y mejoradas.