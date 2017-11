Reclaman a la Junta medidas urgentes ante la escasez de médicos en la comunidad

El Sindicato Médico de Extremadura (Simex) reclama medidas urgentes que fijen a los profesionales en la región ante la escasez de médicos.

La secretaria general de Simex, María José Rodríguez Villalón, aboga por hacer más ágiles las resoluciones de las oposiciones o aumentar el número de estudiantes que acceden a Medicina y las plazas MIR. Incide en que se debe afianzar a los profesionales, ya que se han generalizado contratos en que algunos casos de fines de semana. Reclama además un aumento de las retribuciones, la prórroga en el servicio activo hasta los 70 años y acabar con las "trabas" en la bolsa de trabajo.

Simex respalda las propuestas de la Junta en el Consejo Interterritorial de Salud para luchar contra la escasez de médicos, aunque considera que esta reivindicación debería haber llegado antes.

Rodríguez Villalón resalta que la necesidad de 'afianzar' a los médicos es más importante si cabe en un momento donde el resto de Europa reclama profesionales y por lo tanto se ofrecen retribuciones muy cuantiosas. Ha recordado que formar médicos "cuesta mucho dinero" para, luego, no evitar que emigren.

A su juicio no benefician las ‘trabas’ existentes en la bolsa de trabajo específica, para la cual Simex pedirá en la próxima mesa autonómica de seguimiento (el próximo jueves) una medida "excepcional" que agilice las contrataciones en un segmento donde "no existe paro" y por tanto no puede ser tenido en cuenta de la misma forma en relación al resto de categorías.