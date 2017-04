Choque entre De Miguel (Podemos) y Vara por los presupuestos y el Tramabús

La diputada de Podemos Irene de Miguel y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, han protagonizado esta mañana un enfrentamiento duro en la Asamblea de Extremadura en torno al tratamiento que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dan a Extremadura, y el Tramabús.

Ha surgido ante la pregunta, formulada por De Miguel a Vara, sobre si la comunidad autónoma ha recibido algún tipo de compensación en las cuentas del Estado de 2017, después del “apoyo” según ella del presidente de la Junta y líder de los socialistas extremeños a la investidura de Rajoy.

Tras señalar Fernández Vara que no entendía la pregunta, la diputada de la formación morada ha manifestado que en los presupuestos generales del Estado "nos han engañado a todos" los extremeños, como reconoció el propio presidente autonómico.

Fernández Vara en la Asamblea de Extremadura

De Miguel ha lamentado que finalmente no haya habido ninguna contraprestación a Extremadura a pesar del "servilismo" de Vara a Rajoy para facilitar su investidura, ya que los PGE "humillan" a la Comunidad Autónoma.

“No paga traidores”

De Miguel ha indicado que el "no es sí" no ha servido para que la Comunidad extremeña recibiera "alguna moneda de plata", porque "Roma no paga traidores".

Además, la diputada de Podemos ha acusado a Vara de poner en el Gobierno "a un partido que supura corrupción, que está lleno de ladrones y que, además, atufa a franquismo".

"Somos la vergüenza de Europa y usted tiene responsabilidad en ello", ha añadido la parlamentaria de la formación morada a Vara, de quien ha destacado que "nunca quiso un gobierno con Podemos, como aparece” en el libro que ha escrito su hijo, Guillermo Fernández Martínez.

Además Irene de Miguel ha reiterado que Podemos no va a pedir perdón por incluir a Felipe González en el Tramabús como les pidió Fernández Vara, y le ha recordado al presidente de la Junta que no tiene mayoría absoluta en la Cámara extremeña, por lo que tendrá que elegir entre ellos o "los mamporreros del señor Rajoy", en referencia al PP extremeño.

Tras intervenir la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, para pedir que se cuide el lenguaje y advertir de que no va a consentir que la Cámara regional "se convierta en un circo", De Miguel ha aclarado que "mamporrero" no es insulto, sino "una profesión muy decente".

Podemos “impidió” el cambio político en España

Por su parte Fernández Vara ha dicho no entender por qué Podemos votó con el PP en contra de la investidura de Pedro Sánchez si tienen esa opinión del partido que dirige Mariano Rajoy y ha culpado a la formación morada de haberse negado a que se produjera un cambio político en España, porque "ustedes solo querían ganar al PSOE, era su única intención".

Vara ha indicado que él nunca "pasearía un autobús con la foto de Pablo Iglesias para ponerlo en la diana" y ha insistido en que es necesario que Podemos se disculpe -no que pida perdón- por la "ofensa pública" que supone incluir en el Tramabús a Felipe González, el presidente del Gobierno "que modernizó este país".

Además ha dicho que PSOE y Podemos tienen un proyecto de país distinto, porque tal y como él lo entiende la soberanía del pueblo español “está en las Cortes Generales" y "España no es la suma de 17 trozos".

Por ello, "Extremadura no apoyó a nadie", ha aclarado, y por ello el PSOE "es un proyecto político de 140 años de historia" y Podemos "es una amalgama de confluencias, de mareas, que tendrá una vida muy corta".