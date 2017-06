El alcalde de Torrejón el Rubio, condenado por hacer trampas en el contador para no pagar agua

Luis Miguel Vacas, alcalde de Torrejón el Rubio, ha sido condenado a la pena de cuatro meses de multa con cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por un delito de fraude en el suministro de agua, sentencia del Juzgado Penal número 1 de Plasencia que ha confirmado, en el trámite de apelación, la Audiencia Provincial de Cáceres.

Según la sentencia dada a conocer por IU y dictada inicialmente por la sala Penal número 1 de Plasencia, el acusado, con el propósito de defraudar a la entidad Aqualia, concesionaria del suministro de aguas de la localidad, y sin consentimiento de dicha entidad, colocó o permitió la colocación de un alfiler en el contador de aguas, a fin de que no se computara el suministro de correspondiente al domicilio particular de Vacas.

Estuvo disfrutando “conscientemente” sin abonar cantidad alguna desde el 18 de septiembre de 2013 (fecha en que se realizó la última lectura del contador), hasta el día 2 de abril de 2014 (en que se descubrió dicha manipulación), con un importe estimado de 754,80 euros, que más los costes de la revisión del contador, comprobación del engaño y sustitución del contador, 184,57 , suma 1.053,61 euros. Por esa época Vacas era concejal del PSOE en la oposición del consistorio de Torrejón el Rubio.

La sentencia ha sido confirmada por la Audiencia Provincial que desmonta los argumentos del condenado algunos como que desconocía “el contador estaba manipulado, que cualquiera puede hacerlo” o que si no pagaron nada por dos trimestres era por un retraso en el recibo. Para la Audiencia Provincial cualquier persona que en dos trimestres, teniendo un suministro de energía o agua, no recibe el correspondiente recibo para abonar ese consumo, es conocedor de que el contador o el suministro recibido no está generando el devengo pecuniario correspondiente”.

Es la segunda condena

Se trata de la segunda sentencia condenatoria que el primer edil de Torrejón el Rubio –fue elegido como tal en junio de 2015- recibe en este año 2017.

En la primera de ellas, que se encuentra actualmente apelada a la Audiencia Provincial de Cáceres, fue condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación continuado, entre otros hechos por favorecer en contrataciones laborales a su mujer y a su hijo, lo que provocó que fuera expulsado del PSOE, partido por el que se venía presentando desde el año 2003.

Apoyado por dos concejalas PSOE

Para Izquierda Unida de Torrejón el Rubio, es otro ejemplo de la “desvergüenza que preside el gobierno del Ayuntamiento de nuestro pueblo. Ya exigimos con la sentencia de prevaricación su dimisión y ya vimos la respuesta, fue reírse de todos nosotros y de su propio partido, que le expulsó”.

Parece evidente que una persona condenada ya de forma firme por defraudar agua del servicio municipal de abastecimiento no puede seguir ni un segundo más al frente del Ayuntamiento, pero tampoco lo podía hacer cuando le condenaron en primera instancia por prevaricación “y ahí sigue”.

Miguel José González, de IU, reprocha que esta insostenible situación está provocada por “la catadura moral y política del condenado y de los concejales que le apoyan”, que ya demostraron su firme apoyo cuando el pasado mes de abril “tratamos de reprobar al alcalde condenado y las concejalas del PSOE y el de Torrejón Unido lo impidieron, este último defendiendo la honradez y honestidad del hoy condenado”.

Para González “la desvergüenza prosiguió cuando Vacas impidió antidemocráticamente votar la retirada de su sueldo en el Ayuntamiento, lo que demuestra que su único interés es agarrarse al poder para seguir percibiendo su remuneración caiga quien caiga”.

IU plantea a las otras formaciones políticas que “hasta cuándo se va a seguir apoyando a una persona que defrauda agua potable en su domicilio y es condenado por prevaricación administrativa”, y espera que el PSOE Extremeño se aclare “y decida de una vez si apoya, como realizan sus concejalas en Torrejón el Rubio, al alcalde que expulsó del partido, o lucha efectivamente contra la corrupción”.