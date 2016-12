La huella de la milana

Señorito, no se ría así, por sus muertos (Azarías)

Los Santos Inocentes es una de las películas más representativas y dignas de la transición. La cinta se estrena en 1984, en un momento de cambio social y político. En las ciudades, durante las dos últimas décadas, se ha levantado un considerable movimiento obrero y popular que, aunque no ha sido capaz de forzar la ruptura, ha impedido el continuismo puro y duro del franquismo. La memoria de las generaciones que emigraron del campo a la ciudad -y que han jugado un papel crucial en la construcción del movimiento democrático- aún está fresca. La película mira hacia atrás desde lo que parece una nueva coyuntura de apertura social y política.

La obra transcurre en la primera mitad de la década de los sesenta. En ese momento ya se intuye que una generación se escapa al férreo dogal que ha fabricado el franquismo. “Los jóvenes, Ministro, no saben ni lo que quieren, que en esta bendita paz que disfrutamos les ha resultado todo demasiado fácil, una guerra les daba yo”, sostiene el señorito Iván, que ve en el silencio calculado de Quirce el síntoma de que será imposible mantener amarrada a las nuevas hornadas de inocentes. Y, por si esto fuera poco, los aires que corren en la Iglesia, aún complican más la sujeción de las nuevas generaciones de trabajadores: “la culpa no la tienen ellos, la culpa de todo la tiene ese dichoso Concilio que les malmete”, asevera refiriéndose al Concilio Vaticano II, que ha supuesto una renovación y modernización de algunas de las tradicionales posturas de la Iglesia Católica.

Las sordas resistencias buscan cómo organizarse, cómo escapar del cortijo. El mundo de los jornaleros encarna otros valores, de fraternidad, de solidaridad, de respeto a la naturaleza. Pero para las nuevas generaciones no alcanza con la promesa de la Arcadia campesina. Para ellas, la principal línea de fuga del cortijo será la emigración. Miguel Delibes y Mario Camus han añadido un final que no estaba en la novela: Quirce está ya haciendo el servicio militar y Nieves trabajando en una fábrica. Son dos de los 800.000 extremeños que emigrarán en apenas veinte años, en busca de trabajo y huyendo de la asfixia moral del latifundio. De ese modo, la emigración se constituye al mismo tiempo en tragedia y alternativa, en genocidio social y salida.

Esa es una de las razones por las que Los Santos Inocentes se constituye en una obra incómoda, que se sale del consenso de la transición, que no participa del discurso auto-complaciente que irá convirtiéndose en hegemónico en los próximos años. Son centenares de miles de emigrantes, procedentes del mundo rural, quienes portan una memoria de humillación, de sufrimiento y de lucha. No es extraño que una parte de la emigración obrera a Madrid, Cataluña, País Vasco, Francia o Alemania, forme parte de los núcleos de lucha más avanzados.

Extremadura, en lo fundamental, no fue capaz de cambiar las leyes no escritas del latifundio y del caciquismo. El latifundio, como la zorra, cambia de pelo pero no de mañas. El señorito se refinó, se reconvirtió en receptor de subvenciones comunitarias y en inversor de las burbujas financieras. Y sus nuevos capataces estudiaron a Goleman y se especializaron en las nuevas técnicas de gestión de recursos humanos. Mientras tanto, para los de abajo, paro, precariedad, subsidios miserables y clientelismo político.

El señorito de hoy no está en el cortijo, sino en el banco, decía Mario Camus. El señorito de hoy está en las eléctricas, en las puertas giratorias, en los consejos de administración del IBEX35. Y los santos inocentes de hoy tampoco están en el cortijo. Son los desahuciados de viviendas, las camareras de piso a las que pagan 2 euros por habitación, las familias a las que cortan la luz, los inmigrantes internados en los CIEs, los jornaleros que recogen a destajo la aceituna por 30 euros al día, las mujeres que sufren la violencia machista, las teleoperadoras que ganan 700 euros al mes, los refugiados de todas las guerras, los parados sin subsidio o con rentas mínimas de miseria… “¿pero qué demonios pretendes Azarias? ¿es que no has visto la nube de zuritas sobre los encinares del Pollo, cacho maricón?”

Lenta, pero viene, la rebelión de los inocentes.

Manuel Cañada, militante de los Campamentos Dignidad de Extremadura