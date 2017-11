Un paso más en la candidatura de La Siberia como Reserva de la Biosfera

La candidatura de La Siberia extremeña como Reserva de la Biosfera ya cuenta con la adhesión y compromiso de la Junta y de la Asamblea de Extremadura, de los once municipios del entorno, así como por la Universidad (UEx) y numerosas instituciones y entidades.

Este respaldo ha sido plasmado con la firma de adhesión celebrado en la Casa de la Cultura de Fuenlabrada de los Montes. La candidatura, que surge desde la ciudadanía con el objetivo de conseguir situar a La Siberia extremeña en el mapa como "comarca enérgica, solidaria y con potencial", se plantea como estímulo y herramienta para reconocer los valores ambientales, culturales, paisajísticos y patrimoniales, y para seguir trabajando en común "para ofrecer un futuro real a los jóvenes y pueblos".

Al acto ha asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y la presidenta del Centro de Desarrollo Rural "La Siberia", Rosa María Araújo.

También han asistido y han suscrito su apoyo la Asamblea de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Delegación del Gobierno, la Universidad de Extremadura, la Red Española de Desarrollo Rural, las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura y ARAGA, la Asociación de Empresarios de La Siberia y el Grupo de Acción Local CEDER La Siberia.

A su vez, participan en la candidatura los municipios de Puebla de Alcocer, Fuenlabrada de los Montes, Herrera del Duque, Tamurejo, Castilblanco, Garbayuela, Helechosa de los Montes, Risco, Sancti Spiritus, Valdecaballeros y Villarta de los Montes. En su intervención, Fernández Vara ha subrayado la importancia de que los pueblos unan esfuerzos para abordar proyectos comunes, pues se trata de "la mejor manera de sacarlos adelante".

Dos años de mucho trabajo

Tras apuntar que la firma de este protocolo es el resultado de dos años de mucho trabajo, "muy serio, muy elaborado y realizado desde abajo hacia arriba", Vara ha deseado que este esfuerzo dé los frutos esperados y La Siberia consiga la séptima mención UNESCO para Extremadura.

Actualmente el Protocolo de encuentra en la fase de elaboración de la documentación definitiva de la candidatura, momento de plasmar y presentar todo el trabajo realizado desde 2014 y elevarlo a la UNESCO. Según las previsiones, en el próximo mes de diciembre se dará traslado de la candidatura a la Oficina del "Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB)" en España para su análisis y valoración por el Consejo Científico, para su posterior revisión y valoración en el Comité Español del MaB.

Si todo este proceso transcurre con normalidad, el Gobierno español presentará oficialmente la candidatura en la UNESCO en septiembre de 2018. El proceso de tramitación en la organización de Naciones Unidas conllevará el análisis y valoración por el Comité Consultivo para las reservas de la biosfera, será sometido al análisis y valoración por el Consejo Internacional de Coordinación, que es el que dará su aprobación definitiva.

De obtener el visto bueno, la Declaración de La Siberia como Reserva de la Biosfera se concedería por parte de la UNESCO en la primavera de 2019. "Este es un proyecto de todos los extremeños y, por ello, estamos aquí todas las instituciones", ha añadido Vara, quien ha remarcado que la citada declaración de la UNESCO supone un reconocimiento a "la defensa de la sostenibilidad y de la biodiversidad" realizada en esta comarca extremeña.

Por su parte, Gallardo ha expresado que el proyecto, "compartido y emocionante", es futuro para los pueblos y habitantes de La Siberia. "Aquí hay momentos para la esperanza en un día histórico para avanzar en una comarca mejor", ha agregado.

La Siberia, según ha agregado, "lleva la S de solidaridad, la E de empleo y la O de oportunidades". Gallardo, que ha recordado que el camino no ha sido fácil, ha instado a quienes no están en la firma a que "nos dejen seguir adelante, pues este proyecto no es una restricción sino el futuro del desarrollo".