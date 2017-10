La abogada que resuelve con cómics tus dudas sobre derechos de autor

Aunque una Escuela de Artes y una Facultad de Derecho puedan parecer agua y aceite, los caminos del conocimiento son inescrutables. La prueba de ello es la joven abogada valenciana Marelisa Blanco, que se ha propuesto explicar los más complejos y farragosos conceptos legales a golpe de tintero y papel.

“Soy abogada de propiedad intelectual y dibujo”, explica Blanco a HojaDeRouter.com. “Muchos amigos me preguntaban elementos que son muy básicos y te das cuenta de que, al final, desconocen mucho lo que hay”, afirma esta abogada de 27 años.

El objetivo de la abogada es hacer el derecho más accesible

Un buen día se atrevió a recurrir a un dibujo para responder a una duda, tratando de hacer algo más comprensible el mundo del ‘copyright’. Aquello solo fue el principio: el pasado mes de agosto, Blanco comenzó a diseñar un plan para divulgar aún más conceptos legales complejos mediante viñetas. ¿Cuándo lo haría? En octubre, aprovechando una de las fechas más señaladas para los profesionales de la ilustración en internet.

Desde 2009, el décimo mes del año es el de #inktober, una iniciativa creada por el ilustrador norteamericano Jake Parker y concebida en origen para que él mismo mejorara sus capacidades en el arte del dibujo. Ocho años después, se trata de una convocatoria en la que artistas de todo el mundo comparten en sus redes sociales un dibujo hecho en tinta por cada día de octubre. Qué mejor ocasión para que la abogada resolviera dudas de propiedad intelectual con sus ilustraciones y viñetas a través de un ‘hashtag’ repleto de artistas.

El evento #inktober ha servido para difundir términos sobre 'copyright' entre artistas

Derechos y límites

Desde que comenzó el mes, Marelisa Blanco viene compartiendo a través de su perfil de Twitter una viñeta diaria. “Explico desde lo básico — qué es el contenido, qué son los derechos morales, y cuáles son los límites — y ahora estoy viendo qué hacer para ceder los derechos patrimoniales”, desgrana la abogada.

Ya sea en formato cómic o al más puro estilo viñeta de un periódico, Blanco ya ha expuesto a través de sus personajes cuáles son las diferencias entre una parodia y una obra inspirada , por qué hay que pedir siempre autorización para sacar partido a una obra y la respuesta a una de las grandes dudas sobre los derechos de autor: su duración se extiende hasta 70 años después de la muerte del creador.

Plagios, límites de los derechos, parodias y otros conceptos, explicados ahora con tinta y papel

No en vano, parece que algunas dudas respecto al ‘copyright’ se perpetúan en el tiempo o, lo que es peor, reciben una contestación equivocada: “La mayor leyenda urbana es que todo lo que hay en internet es gratis y te lo puedes descargar”, se lamenta Blanco. “Cuando dices que no, que no funciona así, la gente sigue sorprendiéndose”.

Para la escasa semana que le queda a este mes de octubre, la abogada metida a ilustradora tiene ya su hoja de ruta: explicará qué tipos de contratos existen, qué cláusulas son nulas o cómo deben remunerarse trabajos hechos por encargo. “Además, quiero dedicarle una pequeña parte a YouTube, porque la gente piensa que cuando sube un vídeo está cediendo completamente su propiedad intelectual y quiero desmentirlo”, anuncia.

Derechos exclusivos, una explicación en formato cómic para hacerlos más cercanos

La gran pregunta es qué sucederá cuando termine el mes de octubre. ¿Todos esos conceptos resumidos en viñetas se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia o, por el contrario, Blanco seguirá divulgando el derecho a través de ilustraciones? “Espero ir explicando otros elementos”, aclara la abogada.

De hecho, ya ha elegido su próximo objetivo. Serán los temidos términos y condiciones de las redes sociales y otras plataformas, algo que la propia Blanco vincula con la propiedad intelectual. “Cuando se cambiaron los términos y condiciones de Twitter, surgió otra vez la leyenda negra de que Twitter iba a saquear tus dibujos. Que renunciabas a tu propiedad intelectual… Y no es así”, recuerda la abogada.

Mientras se plantea la posibilidad de publicar en formato físico o digital todas esas viñetas e ilustraciones que ha compartido a lo largo de octubre, Blanco ya tiene claro qué temas tocará después de los términos y condiciones y cuál es la meta a la que se dirige: “Espero ir explicando Civil, cláusulas abusivas…. Al final podría llegar a más público y eso sería muy importante para el Derecho: lograr que sea accesible”.

El origen: la ciberseguridad

Más allá de su pasión por el dibujo, la abogada valenciana reconoce que ese interés por explicar conceptos complejos a través de la ilustración nació hace un par de años en PaellaCON, las jornadas de seguridad informática celebradas anualmente en la capital del Turia.

Ahora que estoy aún con la #PaellaCON en la cabeza, hay algunos ponentes que he tenido el gusto de volver a ver, por ejemplo @CiberPoliES pic.twitter.com/TG2sO2ASVc — 🎃mare o'lantern🎃 (@MarelisaBlanco) 1 de octubre de 2017

“Empecé a dibujar a los ponentes y a ilustrar lo que decían… Intentaba hacer más o menos visual lo que me estaban contando”, rememora. “A partir de ahí, empecé a conocer a más gente, porque compartía mis dibujos por Twitter y Facebook e iba generando más interés. Pensé que podía hacer algo trasversal a mi profesión y me dediqué a mejorar estos dos años mis dibujos hasta llegar al día de hoy”.

Ahora, Marelisa Blanco se ha propuesto luchar contra el robo de dibujos y el plagio. O, al menos, explicarle a todos los creadores que pululan por internet cuáles son sus derechos, mientras el resto de usuarios asumimos que es necesario citar al autor. La letra, en este caso, con tinta entra.

Todas las imágenes son propiedad de Marelisa Blanco