De las calles a la televisión: la activista trans que combate el acoso con tecnología

Un estudio del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero de los Estados Unidos afirma que una de cada diez personas transexuales han sido maltratadas por sus familiares, y un 8 % expulsadas de sus casas, tras revelar su identidad de género. Un 30 % de los participantes habían sido despedidos de su trabajo, no habían podido ascender o habían sufrido algún tipo de acoso en el último año. Además, el 29 % de los miembros de este colectivo admitía vivir en la pobreza, bastante por encima de la media estadounidense (un 12 % de la población). Para ellos, TransTech es una solución laboral a través de la tecnología.

TransTech nació en junio de 2014 y tiene oficinas en Chicago y Miami. Aunque su foco es la población trans, busca empoderar a personas de toda la comunidad LGBTI. La organización las pone en contacto con empresas o entidades que necesitan sus servicios, desde diseñar una página web hasta desarrollar una app. Además, organizan cursos en los que enseñan estas destrezas o talleres para redactar un currículum o afrontar una entrevista de trabajo. Además, sus oficinas funcionan como espacio de coworking a disposición de todos los miembros. A cambio, pagan una cuota mensual o un porcentaje de lo que ganan a través de la plataforma.

En la actualidad son 350 participantes “y creciendo”, cuenta su promotora, Angelica Ross, a HojaDeRouter.com. Muchas son mujeres trans blancas y negras, con experiencia en el sector tecnológico, que cuentan cómo durante su transición " se sintieron aisladas del mercado laboral". También hay jóvenes de género fluido en busca de un empleo y de una comunidad inclusiva. "Cuando las entrevistaban para un trabajo, se sentían discriminadas". La propia Ross fue despedida en varias ocasiones durante su proceso de transición de género.

TransTech es la forma que Ross tiene de ayudar a otros que están en la misma situación, transmitiéndoles todo su conocimiento y experiencia. Y no solo en transición de identidad de género, sino también en transición para introducirse en un nuevo campo laboral o para comenzar una nueva vida. Algunos de los que han pasado por sus oficinas han montado luego sus propios negocios. De este modo, Ross permite a las personas trans tener una vida mejor de la que tuvo ella en su adolescencia.

Congratulations to @TransTechSocial member Tarah who has earned over $700 with us so far and was just offered additional work with her very satisfied client @TheTaskForce! #TeamTransTech pic.twitter.com/qBB3kz0Rpy