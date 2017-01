Trump celebra que Ford haya cancelado una inversión de 1.600 millones en México tras amenazarles con aranceles

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido la decisión que tomó Ford este martes de cancelar la inversión de 1.600 millones de dólares en la localidad mexicana de San Luis de Potosí, donde tenía previsto construir una nueva planta de montaje de vehículos.

Así lo ha manifestado Trump a través de Twitter, la plataforma en la que está haciendo la mayor parte de sus anuncios. "Gracias Ford por retirar la nueva planta de México y crear 700 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos. Esto es solo el comienzo, llegará mucho más", ha escrito el futuro inquilino de la Casa Blanca.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow