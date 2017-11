Detienen una ejecución en EEUU tras más de veinte minutos buscando una vena para la inyección letal

El estado de Ohio (EEUU) ha tenido que detener este jueves la ejecución de un preso porque los verdugos no pudieron encontrar las venas para administrarle la inyección letal. Los verdugos estuvieron buscando la vena del reo durante 25 minutos y, finalmente, decidieron cancelar la ejecución y posponerla hasta el año 2019.

El condenado de 69 años, Alva Campbell, tiene un delicado estado de salud. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que llevó a sus abogados a advertir al estado de Ohio de que la ejecución podría generar problemas. Según el abogado, Campbell también necesita un andador para caminar y depende de una bolsa de colostomía porque padece un cáncer de próstata, según recoge NBC4.

