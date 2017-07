Trump y Putin se reúnen por primera vez: "Creo que ha ido muy bien"

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, se han reunido este viernes en los márgenes de la cumbre del G20, un encuentro que según el magnate neoyorquino ha ido "muy bien".

Aunque no ha transcendido el contenido de la reunión, la agencia de noticias Associated Press apunta que ambos países habrían llegado a un acuerdo para el alto el fuego en el suroeste de Siria, el cual entraría en vigor el próximo domingo.

Asimismo, el presidente estadounidense ha anunciado que espera tras la reunión "cosas muy positivas" para EEUU, Rusia y todo el mundo. Antes de ésta, Trump había publicado en Twitter su deseo de encontrase con el resto de líderes mundiales, incluido Putin.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss. #G20Summit #USA🇺🇸