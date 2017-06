El festival de música de Glastonbury se pone a los pies de Jeremy Corbyn

El líder laborista británico Jeremy Corbyn ha sido recibido este sábado como si fuera una estrella del rock a su llegada al festival de música de Glastonbury (suroeste de Inglaterra), donde está previsto que pronuncie un discurso en el escenario llamado "Left field" (campo izquierdo).

Corbyn, de 67 años, ha visitado al personal de mantenimiento del festival, así como a su organizador, el granjero Michael Eavis, de 81 años, antes de pasar por el área de Greenpeace, todo ello seguido de multitudes que coreaban su nombre.

"Oh Jeremy Corbyn", entonado con la música del tema "Seven Nation Army" de White Stripes, se ha convertido en el inusitado estribillo del certamen, y fue entonado tanto durante el concierto de este viernes de Radiohead como durante toda la jornada del sábado.

OH JEREMY CORBYN chant from the heart of the #Glastonbury crowd #Glastonbury2017 pic.twitter.com/DCw9z3Ox0f