Más de 200 muertos y 1.600 heridos por un terremoto en la frontera entre Irán e Irak

Más de 200 personas han muerto y 1.600 ha resultado heridas por el terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que asoló este domingo la provincia de Kermanshah, en el oeste de Irán y fronteriza con Irak.

El vicepresidente de la Organización de Gestión de Crisis de Irán, Behnam Saidi, informó este lunes a la televisión estatal de que, por el momento, se han confirmado 207 fallecidos y 1.686 heridos.

Saidi no descartó que la cifra de víctimas pueda aumentar debido a que continúan las labores de rescate y de retirada de escombros.

Las poblaciones más afectadas por el terremoto son Kermanshah, Ghasr Shirin, Sarpul y Azgale, donde las comunicaciones telefónicas y la luz quedaron anoche cortadas. Los habitantes de muchas de estas zonas fueron evacuados de sus casas ante el temor de derrumbes.

A esta poblaciones han sido enviados efectivos de la Media Luna Roja de Irán, el Ejército y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) para ayudar en las tareas de rescate.

Un comité de gestión de crisis presidido por el ministro iraní del Interior, Abdolreza Rahmaní Fazli, ha celebrado una reunión de emergencia para estudiar las dimensiones del seísmo.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el seísmo se produjo a las 21.18 hora local del domingo (18.18 GMT) cerca de la ciudad iraquí de Halabya, en la región del Kurdistán iraquí, donde al menos cuatro personas murieron y 500 resultaron heridas.

For up-to-date details on the M7.3 EQ that struck Iraq near the border with Iran on Nov. 12, 2017 at 9:18 pm local time, please visit: https://t.co/lJRq10YP6z pic.twitter.com/oKTmvgF5x1