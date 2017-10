El repunte del enjambre sísmico en Cumbre Vieja “no sorprende” en el IGN

La directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, ha señalado a La Palma Ahora que la reactivación de los temblores en Cumbre Vieja este viernes “no nos ha causado sorpresa”. “En los enjambres sísmicos, ya lo vimos en El Hierro, aunque haya casi 48 horas de inactividad, no quiere decir que el enjambre haya terminado”, ha aclarado. “El repunte de la actividad, por tanto, no ha sorprendido”, insistió.

Explicó que “la zona de localización es la misma prácticamente que la anterior, quizás ligeramente más superficial, y como hemos puesto tres nuevas estaciones cambia un poquito esa localización”. Añadió que “la energía sísmica involucrada en este repunte es muy baja, menor que la del día 9 de octubre, y para dar por acabada una serie hay que esperar no unas horas si no varios días”. “Esta nueva situación la interpretamos como parte de la misma actividad que dio lugar a la serie que se inició el día 8”, dijo.

En relación a posibles deformaciones del terreno en algunos puntos de la Isla debido a la presión del magma, Carmen López ha asegurado que “en nuestra red GPS, que lleva instalada en La Palma desde hace muchos meses, y conforma una serie larga y estable, no vemos ninguna deformación del terreno; hay deformaciones estacionales o instrumentales, asociadas a los cambios del sistema de referencia, pero en el análisis que hacemos muy detallado día a día no hemos podido identificar ninguna deformación en ninguna de las estaciones”. “Seguimos haciendo el análisis diariamente y por ahora no hemos logrado identificar ninguna deformación”, afirmó.

No obstante, reconoció que “cada red es distinta, y en todo caso creo que todos estamos haciendo una revaluación continua y hay que esperar un poco más para poder asegurar al 100% si hay deformaciones”.

El enjambre sísmico de Cumbre Vieja se reactivó este viernes a las 15:34 horas y desde entonces se han registrado en los municipios de Fuencaliente, El Paso y Mazo cerca de una veintena de microsismos con magnitudes en la escala Richter superiores a 1,5 y inferiores a 2,1, y a unas profundidades de entre 17 y 33 kilómetros. También se han producido algunos temblores inferiores a esas magnitudes.